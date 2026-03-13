موج ۴۴ عملیات وعده صادق ۴ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس انجام شد

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه‌نیوز، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج ۴۴ عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک "یاصادق الوعد" با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس خصوصا سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی، مجاهد کبیر سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار علیه پایگاههای دشمن امریکایی _ صهیونی در شمال اراضی اشغالی، کریات شمونا، خِدِرا و حیفا و ناوگان پنجم دریایی امریکا و دیگر پایگاههای ارتش تروریست امریکا در منطقه با انبوه موشکهای نقطه زن و فوق سنگین خرمشهر، خیبر شکن، فتاح، عماد و قدر و پهپادهای نقطه زن انهدامی در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان به اجرا درآمد.