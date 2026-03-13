برگزاری مراسم روز جهانی قدس در چهاردهمین روز تحمیل جنگ به ایران/ تکبیر مردم همزمان با انفجارها در حوالی مسیر راهپیمایی+ فیلم و عکس

به گزارش ایلنا، این اولین روز جهانی قدس است که با رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای و در فقدان رهبر شهید برگزار شد.

مردم تهران و سراسر کشور همزمان با برودت هوا در حالی پیش از آغاز رسمی راهپیمایی در خیابان‌ها و مسیرهای تعیین شده حاضر شدند که در همین دقایق ابتدایی در تهران صدای چند انفجار از نقاط مختلف شنیده شد اما راهپیمایان روز قدس همچنان با مشاهده دود ناشی از انفجار در حوالی مسیر خود با شعار الله اکبر به مسیر خود ادامه دادند.

برخی شنیده‌ها حاکی از شهادت و جراحت برخی شهروندان در جریان حمله امروز در مسیر راهپیمایی است.

رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه هم بدون تشریفات خاصی در این مراسم با مردم همراه شدند.

محمد اتابک وزیر صنعت، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، سردار رادان، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و پرویز فتاح از چهره‌هایی که بودند که از دقایق اولیه راهپیمایی در میان مردم دیده شدند.

راهپیمایان با درست دست تصاویر رهبر شهید یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و به شکل ویژه شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه را گرامی داشتند.

بر اساس اعلام ستاد مرکزی روز جهانی قدس امسال بیش از ۶۰۰۰ عکاس، خبرنگار و تصویربردار داخلی و خارجی راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور را پوشش خبری و رسانه ای خواهند داد که از این تعداد، بیش از ۲۰۰ عوامل رسانه ای خارجی از شبکه های مختلف رادیو و تلویزیونی و خبرگزاری های مختلف در این رویداد مهم حاضر هستند.

طی روزهای اخیر مسئولان و مقامات کشوری و لشکری در پیام‌های جداگانه از مردم دعوت کردند تا در راهپیمایی روز قدس امسال باشکوه‌تر از هر سال حاضر شوند.

در همین راستا رهبر جدید انقلاب اسلامی روز گذشته در بخشی اولین پیام خود تاکید کردند: باید حضور مؤثر در صحنه حفظ شود؛ چه به صورتی که در این روزها و شبهای جنگ از خود نشان دادید و چه بصورت انواع نقش آفرینی‌های مؤثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، تربیتی، فرهنگی و حتی امنیتی. مهم اینست که نقش ِصحیح، بدون خدشه به وحدت اجتماعی به خوبی درک و تا حد ممکن به اجراء گذاشته شود. یکی از وظایف رهبری و بعضی مسئولین دیگر گوشزد کردن بعضی از این نقش‌ها به آحاد یا اقشار جامعه است. از این رو اهمیت حضور در مراسم روز قدس ۱۴۴۷ را یادآور می‌شوم که باید عنصر دشمن‌شکنی در آن مورد توجه همگان باشد.

سردار رمضان شریف ستاد مرکزی روز جهانی قدس هم پیش از این با اشاره به تفاوت روز جهانی قدس امسال نسبت به سال‌های گذشته گفت: روز جهانی قدس روز افشای چهره جنایتکاران و روز مانور مبارزه‌ با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

وی گفت: به دلیل تداخل با شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ۲۲ اسفندماه امسال روز قدس در سراسر کشور از ساعت ۱۰ و نیم صبح برگزار خواهد شد، مبدا راهپیمایی مساجد و مقصد میعادگاه های نماز جمعه خواهد بود.

نماز جمعه روز قدس به امامت آیت الله سید احمد خاتمی در ۲۲ اسفنـد ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

مسیرهای ۱۰ گانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران مشخص شدند

- مسیر شماره ۱: مسجد امام حسین (ع)، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۲: مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۳: مسجد مظهری، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۴: مسجد امام زمان (عج)، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۵: مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۶: مسجد حضرت مهدی (عج)، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۷: مسجدالجواد (ع)، میدان هفتم‌تیر، خیابان کریم‌خان، میدان ولی‌عصر (عج)، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۸: مسجد امام جعفر صادق (ع)، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۹: مسجد حضرت امیر (ع)، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران

- مسیر شماره ۱۰: مسجد جامع رسول اکرم (ص)، تهرانسر، بلوار شاهد، بلوار تهرانسر، میدان کمال‌الملک، بزرگراه شهید لشگری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران

