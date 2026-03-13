پیام تسلیت وزیر امور خارجه به وزیر امور خارجه عمان

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی خطاب به سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان، درگذشت مرحوم السید فهد بن محمود آل سعید معاون نخست وزیر این کشور را به ایشان و دولت و ملت دوست عمان صمیمانه تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه در پیام خود تصریح کرد: آن فقید سعید از رجال برجسته عمان بود که سال‌ها با تعهد در خدمت به سلطنت عمان و توسعه روابط دوستانه و برادرانه میان دو ملت ایران و عمان اهتمام داشت.

عراقچی از خداوند متعال برای آن فقید رحمت و مغفرت و برای دولت و ملت دوست و برادر سلطنت عمان موفقیت و سربلندی مسئلت نمود.

