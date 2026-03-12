عراقچی:
افزایش قیمت نفت آمریکاییها را پولدار نمیکند
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«دانش باید مبتنی بر واقعیات باشد.
مورد اول: پیشنهاد ایران برای تضمین عدم دستیابی به سلاح هستهای کنار گذاشته شد، زیرا مذاکرهکنندگان آمریکایی جزئیات فنی آن را درک نمیکردند.
مورد دوم: افزایش قیمت نفت و تعرفهها آمریکاییها را «پولدار» نمیکند. آنها فقط شرکتهای بزرگ را فربهتر میکنند و خانوارها را نابود!»