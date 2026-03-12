عراقچی:

افزایش قیمت نفت آمریکایی‌ها را پولدار نمی‌کند

افزایش قیمت نفت آمریکایی‌ها را پولدار نمی‌کند
وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: افزایش قیمت نفت آمریکایی‌ها را پولدار نمی‌کند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

«دانش باید مبتنی بر واقعیات باشد. 

مورد اول: پیشنهاد ایران برای تضمین عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای کنار گذاشته شد، زیرا مذاکره‌کنندگان آمریکایی جزئیات فنی آن را درک نمی‌کردند.

مورد دوم: افزایش قیمت نفت و تعرفه‌ها آمریکایی‌ها را «پولدار» نمی‌کند. آنها فقط شرکت‌های بزرگ را فربه‌تر می‌کنند و خانوارها را نابود!»

 

انتهای پیام/
