به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«دانش باید مبتنی بر واقعیات باشد.

مورد اول: پیشنهاد ایران برای تضمین عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای کنار گذاشته شد، زیرا مذاکره‌کنندگان آمریکایی جزئیات فنی آن را درک نمی‌کردند.

مورد دوم: افزایش قیمت نفت و تعرفه‌ها آمریکایی‌ها را «پولدار» نمی‌کند. آنها فقط شرکت‌های بزرگ را فربه‌تر می‌کنند و خانوارها را نابود!»

