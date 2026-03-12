خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پزشکیان در پیامی درگذشت معاون نخست وزیر عمان را تسلیت گفت

کد خبر : 1761625
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در پیامی درگذشت معاون نخست وزیر عمان را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به سلطان هیثم بن طارق سلطان عمان با تسلیت در گذشت مرحوم فهد بن محمود آل سعید معاون نخست وزیر این کشور تصریح کرد:  آن فقید سعید شخصیتی برجسته در خدمت به سلطنت عمان و علاقه‌مند به گسترش و تحکیم روابط دوستانه و برادرانه میان دو ملت بود. 

رئیس جمهور  ضمن ابراز همدردی صمیمانه با سلطان عمان و همچنین دولت و ملت دوست و برادر عمان در پی این ضایعه،  از درگاه خداوند متعال برای آن فقید رحمت و مغفرت مسئلت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل