پزشکیان در پیامی درگذشت معاون نخست وزیر عمان را تسلیت گفت
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به سلطان هیثم بن طارق سلطان عمان با تسلیت در گذشت مرحوم فهد بن محمود آل سعید معاون نخست وزیر این کشور تصریح کرد: آن فقید سعید شخصیتی برجسته در خدمت به سلطنت عمان و علاقهمند به گسترش و تحکیم روابط دوستانه و برادرانه میان دو ملت بود.
رئیس جمهور ضمن ابراز همدردی صمیمانه با سلطان عمان و همچنین دولت و ملت دوست و برادر عمان در پی این ضایعه، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید رحمت و مغفرت مسئلت کرد.