خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضرتی:

وحدت و غیرت ایرانی، هر متجاوزی را پشیمان خواهد کرد

وحدت و غیرت ایرانی، هر متجاوزی را پشیمان خواهد کرد
کد خبر : 1761594
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به راهپیمایی روز جهانی قدس نوشت: وحدت و غیرت ایرانی، هر متجاوزی را پشیمان خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌

«حضور حماسی و پرشور ملت ایران در راهپیمایی ⁧ #روز_قدس ⁩، قویترین سپر بازدارندگی در برابر متجاوزان متوهم و کاسبان جنگ است.

دولت نیز فردا در کنار مردم خواهد بود تا به جهانیان نشان دهد: وحدت و غیرت ایرانی، هر متجاوزی را پشیمان خواهد کرد.

‌ فردا  برای ایران ⁩ از هویت ملی اسلامی و تمدنی خود دفاع می‌کنیم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل