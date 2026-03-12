وحدت و غیرت ایرانی، هر متجاوزی را پشیمان خواهد کرد
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به راهپیمایی روز جهانی قدس نوشت: وحدت و غیرت ایرانی، هر متجاوزی را پشیمان خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«حضور حماسی و پرشور ملت ایران در راهپیمایی #روز_قدس ، قویترین سپر بازدارندگی در برابر متجاوزان متوهم و کاسبان جنگ است.
دولت نیز فردا در کنار مردم خواهد بود تا به جهانیان نشان دهد: وحدت و غیرت ایرانی، هر متجاوزی را پشیمان خواهد کرد.
فردا برای ایران از هویت ملی اسلامی و تمدنی خود دفاع میکنیم.»