به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌

«حضور حماسی و پرشور ملت ایران در راهپیمایی ⁧ #روز_قدس ⁩، قویترین سپر بازدارندگی در برابر متجاوزان متوهم و کاسبان جنگ است.

دولت نیز فردا در کنار مردم خواهد بود تا به جهانیان نشان دهد: وحدت و غیرت ایرانی، هر متجاوزی را پشیمان خواهد کرد.

‌ فردا برای ایران ⁩ از هویت ملی اسلامی و تمدنی خود دفاع می‌کنیم.»

