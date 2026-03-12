پزشکیان:
روز قدس تجلی حمایت از آرمان فلسطین و دفاع از آزادگان جهان است
کد خبر : 1761576
رئیس جمهور با دعوت از مردم برای حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس نوشت: روز قدس تجلی حمایت از آرمان فلسطین و دفاع از آزادگان جهان است.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور پزشکیان با اشاره به روز قدس در شبکه ایکس نوشت:
«روز قدس تجلی حمایت از آرمان فلسطین و دفاع از آزادگان جهان است.
به تأسی از رهبر عالیقدر که در پیامشان بر حضور و بصیرت مردم تاکید کردند و آن را ضامن اقتدار کشور دانستند،
از مردم عزیز کشور دعوت میکنم پرشورتر از روزهای گذشته با حضور در میدان، دشمنان ایران را ناامید کنند.»