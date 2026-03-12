میانگین وصل برق تهران پس از حملات موشکی ۵۱ دقیقه بود
استاندار تهران گفت: میانگین وصل برق تهران پس از حملات موشکی ۵۱ دقیقه بود.
به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران با حضور در شرکت توزیع برق استان تهران گفت: در ۱۲ روز گذشته از حملات رژیم صهیونیستی، کارکنان شرکت توزیع برق استان تهران با انگیزه و فداکاری بیوقفه در صحنه حاضر بودهاند و خوشبختانه کمترین خاموشیها در پایتخت ثبت شده است.
وی ادامه داد: میانگین زمان وصل برق پس از قطع در تهران تنها ۵۱ دقیقه بوده که عددی قابل قبول و بسیار خوب برای شهری با جمعیت و زیرساختهای پایتخت است.
استاندار تهران گفت: تلاش و حضور به موقع کارکنان باعث ایجاد آرامش و احساس امنیت برای مردم شده و نشاندهنده مدیریت موثر و هماهنگی بین دستگاههای خدماترسان است.
معتمدیان تصریح کرد: در بحرانها، هماهنگی بین نیروهای مسلح، پلیس و دستگاههای خدماترسان از جمله برق، آب، گاز و اورژانس، نقش حیاتی دارد و شبکه برق توانست با آمادگی کامل در کوتاهترین زمان ممکن خدمات را بازگرداند.