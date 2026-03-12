بقایی:
بیتفاوتی و مماشات اروپا در قبال جنایات آمریکا و اسرائیل به مثابه همدستی در جنایت است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: بیتفاوتی و مماشات اتحادیه اروپا در برابر تجاوز، وحشیگریها و جنایات آمریکا و اسرائیل، چیزی کمتر از همدستی و مشارکت نیست.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار کلیپی از مارک بوتنگا، نماینده پارلمان اروپا که در آن از بیتفاوتی و حمایت برخی کشورهای اروپا در قبال جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران انتقاد شده است، در شبکه ایکس نوشت:
با گفتن حقیقت، سمت درست تاریخ را انتخاب میکنید.
بیتفاوتی و مماشات اتحادیه اروپا در برابر تجاوز، وحشیگریها و جنایات آمریکا و اسرائیل، چیزی کمتر از همدستی و مشارکت نیست.
جهان نظارهگر است...