بقایی:

بی‌تفاوتی و مماشات اروپا در قبال جنایات آمریکا و اسرائیل به مثابه همدستی در جنایت است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: بی‌تفاوتی و مماشات اتحادیه اروپا در برابر تجاوز، وحشی‌گری‌ها و جنایات آمریکا و اسرائیل، چیزی کمتر از همدستی و مشارکت نیست.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار کلیپی از مارک بوتنگا، نماینده پارلمان اروپا که در آن از بی‌تفاوتی و حمایت برخی کشورهای اروپا در قبال جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران انتقاد شده است، در شبکه ایکس نوشت:

با گفتن حقیقت، سمت درست تاریخ را انتخاب می‌کنید.

بی‌تفاوتی و مماشات اتحادیه اروپا در برابر تجاوز، وحشی‌گری‌ها و جنایات آمریکا و اسرائیل، چیزی کمتر از همدستی و مشارکت نیست.

جهان نظاره‌گر است...

 

