به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه به همراه علی صالحی دادستان تهران از ندامتگاه تهران بزرگ بازدید کرد.

معاون اول قوه قضاییه در جریان این بازدید از بخش‌های مختلف زندان بازدید کرد و به گفت‌وگوی چهره به چهره با زندانیان پرداخت و درخواست‌ها، مسائل ومشکلات زندانیان را مورد بررسی قرار داد.

دیدار خانواده‌های زندانیان و استماع مسائل و مشکلات آنها و صدور دستورات لازم برای رسیدگی قانونی به درخواست‌هایشان، بخش دیگرِ بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی از ندامتگاه تهران بزرگ بود.

معاون اول قوه قضاییه در جریان این بازدید ضمن تقدیر از کارکنان و قضات حاضر در زندان که در شرایط جنگی کنونی، در حفظ نظم و نگهداری مددجویان تلاش می‌کنند، نسبت به رسیدگی به پرونده زندانیان، تسهیل و تسریع در پرونده‌ها نکاتی را تاکید کرد.