به گزارش ایلنا، در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به هرگونه تعرض به جزایر ایران، نوشت:

سرزمین‌ مادری یا مرگ! هر گونه تعدی به خاک جزایر ایرانی، تمام محدودیت‌ها را از بین خواهد برد. ما هرگونه خویشتنداری‌ را کنار خواهیم گذاشت و خون اشغالگران را در خلیج فارس جاری خواهیم کرد. مسئولیت خون سربازان آمریکایی با شخص ترامپ است.

