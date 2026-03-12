قالیباف:
سرزمین مادری یا مرگ/ هرگونه تعدی به خاک جزایر ایرانی، تمام محدودیتها را از بین خواهد برد
رئیس مجلس در پستی در شبکه ایکس در مقابل هرگونه تعرض به خاک یا جزایر ایران، به آمریکا هشدار داد: سرزمین مادری یا مرگ!
به گزارش ایلنا، در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به هرگونه تعرض به جزایر ایران، نوشت:
سرزمین مادری یا مرگ! هر گونه تعدی به خاک جزایر ایرانی، تمام محدودیتها را از بین خواهد برد. ما هرگونه خویشتنداری را کنار خواهیم گذاشت و خون اشغالگران را در خلیج فارس جاری خواهیم کرد. مسئولیت خون سربازان آمریکایی با شخص ترامپ است.