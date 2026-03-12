عزیزی در جریان بازدید میدانی از نقطه صفر مرزی کرمانشاه:
هماهنگی کمنظیر نیروهای مسلح برای تأمین امنیت مرز/ زندگی عادی در استانهای مرزی جریان دارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در نقطه صفر مرزی استان کرمانشاه گفت: هماهنگی کمنظیری بین نیروهای مسلح در مرزها برقرار است.
به گزارش ایلنا،ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، جمعی از اعضای این کمیسیون و شورای تامین استان، روز سهشنبه۱۹ اسفند ماه با حضور در مرزهای مشترک استان کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق، از نزدیک وضعیت امنیت نقاط صفر مرزی و آمادگی نیروهای مدافع امنیت را مورد بررسی قرار دادند.
عزیزی در جریان این بازدید از امنیت کامل و زندگی عادی مرزنشینان در مرزهای غربی خبر داد و گفت: هرگونه اشتباه محاسباتی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی با پاسخ قاطع نیروهای مسلح آماده کشورمان مواجه خواهد شد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که از نقطه صفر مرزی در مرز شیخ صله در شهرستان ثلاث باباجانی انجام داد، با اشاره به رصد میدانی وضعیت منطقه، خطاب به دشمنان ملت ایران هشدار داد: دشمن آمریکایی و صهیونیستی بدانند نیروهای مسلح ما منتظر یک اقدام و یک اشتباه محاسباتی آنها هستند. از ابتدای صبح همه فرماندهان نیروهای مسلح و مسئولین امنیتساز در این منطقه گفتند ما فقط لحظهشماری میکنیم برای رویارویی با مزدوران آمریکایی.
وی با تأکید بر آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه پاسداران، فراجا، بسیج و دستگاههای امنیتی، تصریح کرد که این نیروها برای دفاع از تمامیت ارضی ایران اسلامی در اوج آمادگی و هوشیاری و هماهنگی کمنظیر به سر میبرند.
عزیزی هدف از سفر خود را بررسی گزارشهایی مبنی بر وجود مشکلات در استانهای غربی و شمال غرب عنوان کرد و گفت: برخی گزارشها به دستگاهها منعکس میشد که غرب و شمال غرب با مشکلاتی روبهرو است و این ما را واداشت که از نزدیک منطقه را بررسی کنیم. آنچه که ما واقعاً در این استان دیدیم، امید، زندگی عادی، ایستادگی، وحدت و انسجام است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه افزود: ملت عزیز ما مطمئن باشند و این باور را داشته باشند و شک نکنند که امنیت در سراسر استانهای میانی، غربی و شمال غرب کاملا برقرار است و هرجایی که آمریکاییها یا برخی از مزدوران داخلی ادعای ناامنی کردند، ادعاهایی پوچ، باطل و بیاساس است.
وی در بخش پایانی سخنان خود از مرزهای غربی کشور، از عملکرد مسئولان و مجموعه مدیریتی استانی قدردانی کرد و گفت: من میخواهم از همین فرصت استفاده و از مسئولین خوب و پرتلاش استان کرمانشاه تشکر کنم که بسیار خوب استان را مدیریت کردند و همه در کنار هم دارند فرصتهای خوبی را برای خدمت به مردم فراهم میکنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به حضور میدانی خود در کنار رئیس و اعضای شورای تامین استان کرمانشاه و مشاهده شرایط عادی زندگی مردم، بر ادامه همکاری مجلس، دولت و شورای امنیت کشور برای حفظ دستاوردهای امنیتی و خدمترسانی به مردم تأکید کرد.