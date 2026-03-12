به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی با اشاره به اینکه دولت باید از کسب و کارهایی که در این روزهای جنگی متضرر شده اند حمایت کند گفت: برخی از اصناف، کسب و کارها و سکوهای اینترنتی دچار زیان مالی شده اند که دولت باید پس از عبور از شرایط فعلی تدابیری بیندیشد تا خسارات وارده به حداقل برسد.

وی افزود: وزارت اقتصاد می تواند به بانک ها ابلاغ کند تا تسهیلاتی در اختیار اصناف متضرر قرار بدهد و یا اینکه پرداخت مالیات ها، اقساط سررسید شده و امثالهم را به تعویق بیندازد که تا حدودی این موضوعات کمک حال آنها خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خانه ملت بیان کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی در شرایط جنگی تاکید دارند دولت مکلف به ارائه خدمات مناسب به صاحبان کسب و کارهاست.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه هم کسب و کارهایی آسیب دیده بودند که کمیسیون اقتصادی مجدانه پیگیری کرد تا دولت پای کار بایستد و حمایت های لازم را از آنها داشته باشد، لذا این اطمینان را می دهم که اکنون نیز چنین اتفاقی خواهد افتاد و ما پشتیبان افراد، اقشار، اصناف و کسب و کارهایی خواهیم بود که دچار خسران شده اند و در این رابطه هیچ اهمال کاری صورت نمی گیرد.

انتهای پیام/