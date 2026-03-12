«تنگه هرمز» تحت مدیریت هوشمند نیروهای دریایی سپاه پاسداران قرار دارد



بسم الله الرحمن الرحیم



در جریان عملکرد یگان‌های پدافندی نیروهای مسلح در سرتاسر کشور، تا روز گذشته، ۱۰۴ فروند پهپاد از نوع هرمس، هرون، اوربیتر، MQ9 و انواع دیگر ساقط شده‌اند.



رزمندگان نیروی مقتدر هوافضا در شب بیست‌ویکم ماه مبارک رمضان، در موج سی‌وششم عملیات وعده‌صادق۴، با رمز «یا علی ابن ابی‌طالب علیه السلام»، علیه ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منطقه و پایگاه‌های «العدید و العدیری» و «الحریر» اقلیم کردستان، حملات متعددی را اجرا و زیرساخت‌های عملیاتی ارتش شرور آمریکا را نابود ساختند.



️موج ۳۷ عملیات وعده‌صادق۴ نیز با رمز مبارک "یا امیرالمومنین ع" در شب گذشته و در زمانی که مومنین قرآن به‌سر داشتند و برای رزمندگان اسلام دعا می‌کردند، اجرا شد.



در این موج پرشدت و کوبنده که برای انتقام از آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی، در هدف قراردادن مردم بی‌گناه کشور در ۲۴ ساعت گذشته اجرا شد، با بیشترین تعداد پرتاب موشک‌های سنگین «خرمشهر»، به‌صورت چندلایه و مستمر به پایگاه‌های آمریکا حمله شد و قلب تل‌آویو را شکافت.



️در این تهاجم سهمگین، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای هائِلا در جنوب تل‌آویو برای دومین مرتبه، مراکز نظامی در بئریعقوب، قدس غربی و حیفا، به‌همراه اهداف گسترده آمریکا در اِربیل و ناوگان پنجم دریایی در منطقه، زیر ضربِ آتشِ سهمگین‌ِ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.



️عملیات شکوهمند و مقتدرانه رزمندگان دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران در موج "سی‌وهشتم" عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مبارک «یا حیدر کرار علیه‌السلام» طومار بازمانده‌های نظامی آمریکایی را در منطقه درهم پیچید.



️پس از ۲ ضربه سخت و توأمان موشکی به پایگاه بالگردی «العدیری»، تعداد قابل‌توجهی از سربازان آمریکایی کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی به بیمارستان‌های الجابر و المبارک کویت منتقل شده‌اند.



شریان‌های زیرساختی پایگاه آمریکایی‌ها در بندر «سلمان» به‌عنوان مرکز ناوگان پنجم تروریست‌های آمریکایی، از جمله سامانه بسیار کلیدی «لیدز» مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.



️هم‌زمان چند سامانه پاتریوت و سوله‌های تجهیزات و مراکز اسکان و تجمع سربازان تروریست آمریکایی در دو پایگاه دریایی "محمد الاحمد" و "علی‌السالم" نیز به‌شدت مورد اصابت قرار گرفتند.



مدتی قبل هم موج سی‌ونهم عملیات وعده صادق۴ علیه اهداف آمریکا در منطقه اجرا شد. در این موج، پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه خلیج‌فارس توسط سامانه‌های موشکی در هم کوبیده شد.



هم‌چنین ساعاتی قبل نیز کشتی "اکسپرس رُم" با مالکیت رژیم صهیونیستی مورداصابت پرتابه‌های ایرانی قرار گرفت و در جای خود متوقف شد.



️کشتی کانتینربر مِیوری‌نِری نیز ساعاتی پیش پس از بی‌توجهی به هشدارباش‌ها و اخطارهای نیروی دریایی مقتدر سپاه پاسداران و اصرار غیرقانونی برای عبور از تنگه هرمز، مورد نواخت آتش رزمندگان دلیر ایرانی قرار گرفت.



️«تنگه هرمز» بدون تردید و لحظه‌ای غفلت، تحت مدیریت هوشمند نیروهای شجاع دریایی سپاه پاسداران قرار دارد. متجاوزان آمریکایی و شرکایش حق عبور ندارند.



ارتش جمهوری اسلامی هم‌زمان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بامداد امروز، اهداف متعددی را در سرزمین‌های اشغالی از جمله سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به «آمان»، یگان ۸۲۰۰، رادار گرین‌پاین و ساختمان ستاد زیردریایی‌های پایگاه دریایی حیفا را مورد هجوم پهپادهای انهدامی قرار داده است.



رادار گرین‌پاین در جنگ رمضان، به‌عنوان یکی از تکیه‌گاه‌های اصلی ارتش رژیم در مقابله با موشک‌های ایرانی بوده که آسیب به این رادارها به‌شکل قابل‌توجهی توان دفع حملات موشکی به‌سمت رژیم صهیونیستی را کاهش می‌دهد.



از تهاجمات موثرِ حماسی و دلیرانه نیروهای مقاومت، که ادامه حملات گسترده موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، تشکر و قدردانی می‌کنیم.



رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در راه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشورمان هرگز از پای نخواهند نشست.



«وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ»