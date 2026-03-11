وزیر امور خارجه:
نیروهای مسلح قدرتمند ما انتقام جنایت حمله به زیرساخت های ملی را خواهند گرفت
عراقچی در واکنش به حمله به زیرساخت های کشور نوشت: نیروهای مسلح قدرتمند ما انتقام جنایت حمله به زیرساخت های ملی را خواهند گرفت.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه ایکس نوشت: زیرساختهای ملی ایران هدف حمله قرار گرفتهاند. این بار یکی از شعب قدیمیترین بانک کشور ما در حالی بمباران شد که مملو از کارمندان بود؛ کارمندانی که تلاش میکردند پیش از فرا رسیدن نوروز، اطمینان حاصل کنند که مردم ایران سفرههایشان پررونق باشد.
نیروهای مسلح قدرتمند ما قطعاً انتقام این جنایت را خواهند گرفت.