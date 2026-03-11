هشدار دادستانی خراسان رضوی درباره همکاری رسانهای و اطلاعاتی با دشمنان
دادستانی خراسان رضوی درباره همکاری رسانهای و اطلاعاتی با دشمنان هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ دادستانی مرکز استان خراسان رضوی اطلاعیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
مردم سرافراز و هوشیار استان خراسان رضوی، در پی حوادث اخیر و تداوم جنگ ترکیبی دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، که با شهادت مظلومانه رهبر عالیقدرمان، عزم ملی ما را در دفاع از استقلال و امنیت کشور بیش از پیش جزم ساخته است، این مجموعه ضمن قدردانی از بصیرت و حضور همیشگی مردم در صحنههای دفاع از انقلاب، لازم میداند نسبت به برخی اقدامات مغایر امنیت ملی و منافع کشور هشدار جدی صادر نماید.
دادستانی مرکز استان خراسان رضوی، با قاطعیت اعلام میدارد که هرگونه اقدام عملیاتی، اطلاعاتی، یا تبلیغاتی در جهت همراهی، همصدایی و همکاری با دشمنان قسمخورده این مرز و بوم، به ویژه رژیم جنایتکار صهیونیستی و دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا، به شدت رصد شده و با مرتکبین آن، وفق قوانین محکم نظام جمهوری اسلامی ایران برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
به اطلاع عموم هموطنان و هم استانیهای گرامی میرساند، هر فردی که اقدام به انتشار، ارسال، یا در اختیار قرار دادن هرگونه فیلم، عکس، یا محتوای تصویری و صوتی به شبکههای ماهوارهای معاند نظام، از جمله شبکه ایران اینترنشنال و سایر رسانههای همسو با دشمنان انقلاب نماید، به عنوان عاملی در جهت ضربه زدن به امنیت ملی و منافع عمومی تلقی شده و با قاطعیت و برخورد قانونی و مستحکم از سوی دادستانی مرکز استان مواجه خواهد شد.
اینگونه اقدامات، مصداق همکاری با دشمن و تشویش اذهان عمومی محسوب شده و مسئولیت قانونی شدیدی را برای عاملین آن به همراه خواهد داشت.
از آحاد مردم شریف و انقلابی تقاضا داریم در صورت اطلاع از هرگونه اقدام جاسوسی، همکاری با دشمنان، یا انتشار محتوای مغایر امنیت ملی، مراتب را به دادستانی مرکز استان و دادستانهای شهرستانهای استان گزارش نمایند تا دستگاه قضایی بتواند با اقتدار از امنیت و منافع کشور دفاع کند.
روابط عمومی دادستانی کل کشور