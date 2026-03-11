به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ دادستانی مرکز استان خراسان رضوی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

مردم سرافراز و هوشیار استان خراسان رضوی، در پی حوادث اخیر و تداوم جنگ ترکیبی دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، که با شهادت مظلومانه رهبر عالیقدرمان، عزم ملی ما را در دفاع از استقلال و امنیت کشور بیش از پیش جزم ساخته است، این مجموعه ضمن قدردانی از بصیرت و حضور همیشگی مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب، لازم می‌داند نسبت به برخی اقدامات مغایر امنیت ملی و منافع کشور هشدار جدی صادر نماید.

دادستانی مرکز استان خراسان رضوی، با قاطعیت اعلام می‌دارد که هرگونه اقدام عملیاتی، اطلاعاتی، یا تبلیغاتی در جهت همراهی، همصدایی و همکاری با دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم، به ویژه رژیم جنایتکار صهیونیستی و دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا، به شدت رصد شده و با مرتکبین آن، وفق قوانین محکم نظام جمهوری اسلامی ایران برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

به اطلاع عموم هموطنان و هم استانی‌های گرامی می‌رساند، هر فردی که اقدام به انتشار، ارسال، یا در اختیار قرار دادن هرگونه فیلم، عکس، یا محتوای تصویری و صوتی به شبکه‌های ماهواره‌ای معاند نظام، از جمله شبکه ایران اینترنشنال و سایر رسانه‌های همسو با دشمنان انقلاب نماید، به عنوان عاملی در جهت ضربه زدن به امنیت ملی و منافع عمومی تلقی شده و با قاطعیت و برخورد قانونی و مستحکم از سوی دادستانی مرکز استان مواجه خواهد شد.

این‌گونه اقدامات، مصداق همکاری با دشمن و تشویش اذهان عمومی محسوب شده و مسئولیت قانونی شدیدی را برای عاملین آن به همراه خواهد داشت.

از آحاد مردم شریف و انقلابی تقاضا داریم در صورت اطلاع از هرگونه اقدام جاسوسی، همکاری با دشمنان، یا انتشار محتوای مغایر امنیت ملی، مراتب را به دادستانی مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌های استان گزارش نمایند تا دستگاه قضایی بتواند با اقتدار از امنیت و منافع کشور دفاع کند.

روابط عمومی دادستانی کل کشور

