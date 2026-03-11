در ایکس مطرح شد؛
سه درخواست قالیباف از مردم؛خیابان، خیابان، خیابان
کد خبر : 1761291
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:این سرباز کوچکتان سه درخواست از شما دارد: خیابان، خیابان، خیابان. فرزندان شما در نیروهای مسلح جان خود را برای دفاع از ایران در دست گرفتهاند، پشت آنها را با حفظ خیابان محکم کنید.
به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف در حساب شخصی خود شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ملت عزیز ایران که جانم هزاران بار فدای شما!حضور شما در خیابانها دشمن را گیج و عصبانی کرده است. این سرباز کوچکتان سه درخواست از شما دارد: خیابان، خیابان، خیابان. فرزندان شما درنیروهای مسلح جان خود را برای دفاع از ایران در دست گرفتهاند، پشت آنها را با حفظ خیابان محکم کنید.