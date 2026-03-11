‏سه درخواست قالیباف از مردم؛خیابان، خیابان، خیابان

به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف در حساب شخصی خود شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

‏ملت عزیز ایران که جانم هزاران بار فدای شما!حضور شما در خیابان‌ها دشمن را گیج و عصبانی کرده است. این سرباز کوچکتان سه درخواست از شما دارد: خیابان، خیابان، خیابان. فرزندان شما درنیروهای مسلح جان خود را برای دفاع از ‎ایران در دست گرفته‌اند، پشت آنها را با حفظ خیابان محکم کنید.

انتهای پیام/