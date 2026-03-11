سفر نظارتی اعضای کمیسیون امنیت به استان هرمزگان/سپاه پاسداران ضربات محکمی به دشمن در خلیج فارس وارد کرده است

به گزارش ایلنا،ابراهیم رضایی با اشاره به سفر نظارتی هیأتی از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به استان هرمزگان گفت: این هئیت از نزدیک وضعیت امنیتی این استان و سواحل جنوبی کشور و تنگه هرمز را بررسی کردند.

رضایی ادامه داد: این گروه متشکل از آقایان علاالدین بروجردی، اسماعیل کوثری و بنده به عنوان عضو هیئت رئیسه کمیسیون بود و جلسات متعددی با مسئولین استانی و نظامی و امنیتی هرمزگان در این سفر برگزار شد.

وی افزود: بر اساس مشاهدات ترخیص کالا در وضعیت مطلوبی است و بر اساس برنامه ریزی ها در حال انجام است و امنیت نیز در استان وضعیت مطلوبی دارد، همینطور آرایش نظامی نیز در استان هرمزگان مطلوب است و با قاطعیت می توان گفت هم اینک کنترل خلیج فارس و تنگه هرمز در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و موفق شده ضربات کوبنده و حیرت انگیزی به دشمن وار کند.

رضایی تصریح کرد: نیروهای دریایی سپاه موفق شدند ضربات حیرت انگیزی به دشمن آمریکایی - صهیونیستی وارد کند و تمام امکانات آنها را نابود کرده است و آنگونه که ما بررسی کردیم کاملا آماده یک جنگ طولانی مدت هستند و در کنار این عزیزان نیروی دریایی ارتش و مرزبانی در تامین امنیت تلاش می‌کنند و اعضای کمیسیون امنیت ملی از رشادت های نیروهای مسلح در خلیج فارس قدردانی می‌کند و از تلاش های مجاهدانه استاندار پر تلاش هرمزگان هم قدردانی می‌کند و البته جا دارد از مردم مومن و انقلابی استان نیز تشکر کنیم که با حضور خود امنیت استان را تامین کردند.

وی با بیان اینکه امنیت جزایر ایرانی خلیج فارس به طور کامل تامین شده است و دشمن هیچ توانی برای انجام عملیات در حوزه سرزمینی ما در این جزایر ندارد و همه دستگاه های مسئول در تامین امنیت نوار ساحلی جنوبی کشور به خوبی در حال انجام مسئولیت هستند.

