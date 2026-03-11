بقائی:
ایرانیان متحد و استوار ایستادهاند
سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار تصاویری از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع باشکوه سرداران شهید میهن، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:حضور شجاعانه مردم در دفاع از میهن محبوبشان، بزرگترین عامل مانایی و پایداری ایران است.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار تصاویری از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع باشکوه سرداران شهید میهن، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
«ملت ما متحد و استوار ایستاده است.
این تصویری قدرتمند از حضور مردم ایران در مراسم تشییع پیکر شهدای تجاوز تروریستی آمریکا و اسرائیل در تهران است.
حضور شجاعانه مردم در دفاع از میهن محبوبشان، بزرگترین عامل مانایی و پایداری ایران است.»