سیاست خارجی ۲۰ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۲:۰۰

بقائی:

ایرانیان متحد و استوار ایستاده‌اند

سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار تصاویری از حضور گسترده مردم در مراسم تشییع باشکوه سرداران شهید میهن، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:حضور شجاعانه مردم در دفاع از میهن محبوبشان، بزرگترین عامل مانایی و پایداری ایران است.