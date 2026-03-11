سردار فدوی:
ترامپ به دنبال آتشبس است
جانشین سابق و رییس گروه مشاورین فرمانده سپاه گفت: ترامپ و آمریکاییها به دنبال آتش بس هستند.
به گزارش ایلنا، سردار علی فدوی امروز چهارشنبه (۲۰ اسفندماه) گفت: در سال ۱۴۰۴، شرایط جنگی تفاوتی اساسی نسبت به سالهای پیشین پیدا کرده است؛ زیرا برای نخستینبار، آمریکا که طی ۴۷ سال گذشته با شیوههای مختلف نیابتی علیه انقلاب اسلامی اقدام کرده بود، اینبار بهصورت مستقیم وارد میدان رویارویی شده است. شیطان بزرگ همه توان خود را برای ضربهزدن به انقلاب اسلامی بهکار گرفت، هدف دشمن از آغاز این مرحله جدید جنگ، آسیبزدن به امام و رهبر انقلاب اسلامی بود.
سردار فدوی افزود: رهبر شهید انقلاب که در خط اول جبهه میایستد از همان دوران جوانی آرزوی شهادت داشت، وقتی شهید میشود در حقیقت به پیروزی بزرگی دست یافته است؛ اما ننگ این اقدام تا ابد بر دامن عاملان آن باقی خواهد ماند. امام سوم انقلابمان بهطور کامل بر تمامی عرصههای حکمرانی ـ از سیاست و نظامیگری تا اقتصاد، علم و فناوری ـ تسلط داشتند و جلسات فراوانی برای هدایت دقیق روند انقلاب برگزار کردند.
وی تصریح کرد: انتخاب ایشان توسط مجلس خبرگان رهبری در بهترین شرایط صورت گرفت و نشان از حکمت و توفیق الهی دارد. در دوران نخست انقلاب، نهضت توسط حضرت امام خمینی(ره) آغاز شد و به پیروزی رسید؛ در دوره دوم، مسیر تثبیت و گسترش انقلاب با رهبری امام دوم ادامه یافت. امروز نیز در عصر امام سوم انقلاب اسلامی، این مسیر با سرعت و قدرت بیشتری دنبال خواهد شد تا انشاءالله پرچم انقلاب اسلامی به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولیعصر(عج)، سپرده شود.
سردار فدوی جنگ بیان کرد: امروز پس از دههها جنگ آشکار و پنهان، حتی مسئولان آمریکا اذعان کردهاند که در این ۴۷ سال هیچ پیروزی در برابر ایران به دست نیاوردهاند؛ و این حقیقت، نمود عملی وعده الهی است که نصرت مؤمنان تضمینشده است. امروز ما با دشمنی روبهرو هستیم که نهتنها سالهاست با ملت ایران درگیر جنگی تمامعیار است، بلکه اکنون خود مستقیماً به میدان آمده است.
فدوی خاطر نشان کرد: در دوران دفاع مقدس، اگرچه ۸۷ کشور از رژیم صدام پشتیبانی میکردند، اما نوک پیکان دشمنی در ظاهر صدام بود؛ امروز اما خود شیطان بزرگ، آمریکا، در رأس این پیکار قرار گرفته است. دشمن بیش از یک قرن زودتر از ما وارد عرصههای علمی، نظامی و فناورانه شده و از حداکثر توانمندیهای زمینی، دریایی و هوایی خود بهره میگیرد، اما بهرغم تمامی این برتریهای ظاهری، در برابر ایمان، بصیرت و تکیه ملت ایران بر خداوند متعال، ناتوان مانده است.
مشاور فرمانده کل سپاه درباره ادعاهای مکرر آمریکاییها مبنی بر کاهش توان موشکی ایران با رد این ادعاها گفت: این گفتهها دروغی بیش نیست. آنها خودشان بهتر از هر کسی میدانند که توان موشکی جمهوری اسلامی ایران نهتنها کاهش نیافته، بلکه به مرحلهای از دقت و قدرت رسیده که اکنون از موشکهای هوشمند با سرجنگیهای بسیار بالاتر و نقطهزن استفاده میکند.
فدوی گفت: فرماندهان ما بهصراحت اعلام کردهاند که دیگر هیچ موشکی با قدرت کمتر از یک تن به سمت اهداف دشمن شلیک نمیشود و این نشاندهنده جهش کیفی در استراتژی دفاعی ایران است. آمریکاییها پس از شکستهای پیدرپی، بهدنبال تحمیل آتشبس هستند، کسی که در مسیرش موفق است، صحبت از آتشبس نمیکند. این آمریکاست که پس از تحمل فشار سنگین در میدان، به دنبال پایان درگیری است، در حالیکه ما بر اساس تکلیف انقلابی خود، مأمور به تقویت قدرت نظامی هستیم و عقبنشینی نمیکنیم.
سردار فدوی گفت: ما همواره تلاش کردهایم با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی را در جهت سازندگی کشور و تأمین معیشت مردم به دست آوریم. در همین راستا، در جنگ تحمیلی، نهتنها در برابر عراق، بلکه در برابر شیطان بزرگ، آمریکا، نیز از این راهبرد بهره بردیم.
وی با اشاره به تفاوت فاحش توانمندیهای دفاعی ایران در دوران جنگ تحمیلی و امروز، افزود: در زمان جنگ، حداکثر تسلیحات ما راکت ۱۰۷ میلیمتری بر روی قایقهایمان بود. اما امروز، ما به خودکفایی در تولید انواع سلاحها و موشکها دست یافتهایم. شهر موشکی ما گواه این توانمندی است و ما روز به روز قویتر میشویم.
سردار فدوی گفت: توان هوایی آمریکا به عنوان نقطه قوت آن کشور است اما چون آمریکا شیطان است و خداوند طرف حق است، اشتباهات فاحشی مرتکب میشود. حمله به مدرسه دخترانه و میناب با موشک توماهاک، نمونهای از این اشتباهات است که نفرت جهانیان را برمیانگیزد.
وی با مقایسه این رفتار با اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه، تأکید کرد: آمریکا با وجود به کارگیری تمامی توانمندیهای خود، در نهایت باعث نفرت جهانیان میشود.
وی ادامه داد: دیشب نیروی دریایی سپاه عملیاتی فوقالعاده انجام داد که هم از نظر مدل عملیات و هم از نظر نوع موشکهای استفاده شده، شگفتیساز بود. بودجه نظامی آمریکا به تنهایی معادل کل بودجه نظامی جهان است و توان تولیدات نظامی آن نیز قابل توجه است. اما نیروی نظامی آمریکا، دریابرد است و بر روی ناوهای خود هم توان هوایی و هم توان زمینی را دارد. با این حال، راهبرد نامتقارن ایران، آمریکا را در خلیج فارس و منطقه به انفعال کشانده است و این نشان میدهد که با اتکا به ایمان و تدبیر، میتوان بر قدرتهای برتر جهان غلبه کرد.
سردار فدوی افزود: دنیا به ما حمله کرده است، آمریکا و همه همراهانش، چه علنی و چه غیرعلنی، در برابر ما ایستادهاند. این خود تحقق وعده خداست که در یک طرف جبهه کفر و در طرف دیگر، ما تنها ایستادهایم. اما خداوند به وعده خود عمل کرده است. اکنون میبینیم که ترامپ به دنبال آتشبس است، زیرا این جنگ اثرات مخربی بر آمریکا، اقتصاد و حیثیت آن و همچنین بر سایر نقاط جهان گذاشته است.
وی ادامه داد: مردم دنیا و پیروان سایر ادیان، عظمت این نظامی را که ۴۷ سال در برابر آمریکا ایستادگی کرده و آمریکا خود اذعان میکند که حتی یک پیروزی نیز کسب نکرده است، درک میکنند.
سردار فدوی ادامه داد: شهادت و کشته شدن جزو الزامات طبیعی هر جنگی بوده است. در هیچ جنگی تاکنون چنین نبوده که تنها یک طرف متحمل کشته شدن شود. برای ما، هر دو حالت، یعنی شهید شدن و پیروز شدن، یک “فوز عظیم” (پیروزی بزرگ) است.
وی افزود: ایران به عنوان یک امت، مستقل از سایر نیروهای مقاومت در عراق، یمن و سایر مناطق عمل میکند، احتمال بسیار زیاد خبر اسارت آمریکاییها درست است. آمریکاییها خود را در منطقه غرب آسیا گسترده کردهاند که این خود به معنای آسیبپذیری شدید آنهاست، به خصوص در یمن و بحرین که بزرگترین پایگاه دریایی خود را در میان شیعیان بحرین قرار دادهاند و حتماً در معرض اسارت هستند.
وی افزود: در روزهای آینده، احتمال انتشار اخبار بیشتری از این دست وجود دارد. این روندی است که قبلاً نیز سابقه داشته است. به یاد بیاوریم که ما دوبار آمریکاییها را در خلیج فارس به اسارت گرفتیم، زمانی که آنها از خطوط قرمز عبور کردند. همچنین انگلیسیها در وضعیتی فضاحتبار و آبروریزانه تسلیم شدند. دستهای بالا رفته آمریکاییها در جزیره فارسی، صحنههای تسلیم شدن آنها در لانه جاسوسی را تداعی میکرد.
وی تاکید کرد: امروز، ایران با توانمندیهای سالهای ۱۴۰۴، بسیار فراتر از توانمندیهای سالهای ۶۶ تا ۶۷ است. با توجه به وضعیتی که آمریکاییها در منطقه گرفتار شدهاند، باید منتظر صحنههای بیشتری از این دست باشیم. همین است که خود را بیش از هزار کیلومتر از ما دور کردهاند. عقبنشینی آمریکا به دلیل ترس از توانمندیهای جمهوری اسلامی، نشانه ناتوانی آنها است
فدوی ادامه داد: آنها خود را ابرقدرت میدانند، اما هزار کیلومتر عقبنشینی کردهاند و به توان هوایی خود متکی شدهاند تا خباثت کنند؛ به مدرسه در میناب حمله میکنند، بانکها را میزنند. شب گذشته بانکی را در نزدیکی محل حضور من زدند. آنها به اهداف غیرنظامی حمله میکنند و نام خود را ابرقدرت گذاشتهاند.
وی افزود: این ذات آنهاست و خداوند نیز میخواهد ذات آنها را به همه نشان دهد. آنها مخازن پالایشگاه تهران را میزنند که هدف نظامی نیست. یک نیروی ابتدایی نظامی نیز میتواند مخازن را بزند. ابرقدرت به دنبال زدن زیرساختها نیست.
وعده الهی و جنگ فرسایشی
سردار فدوی درباره شروط ایران برای آتشبس و پایان جنگ، بیان کرد: آمریکاییها به دنبال آتشبس هستند، اما ما شروط خود را داریم. ما پیشتر نیز گفته بودیم که آنها میتوانند جنگ را علیه ما شروع کنند، اما پایان آن در سال ۱۴۰۴ به گونهای خواهد بود که همه قوانین خودشان را نیز خبیثانه و خلاف قوانین بدانند. آنها در میان مذاکرات دوباره به ما حمله نظامی کردند؛ این نشان میدهد که هیچ کس در داخل خودشان نیز به آنها اعتماد نخواهد کرد.
وی با اشاره به نگاه عدم اعتماد به آمریکا، افزود: از نگاه یک فرمانده ایرانی، به آمریکا و امثال آنها هیچ اعتباری نیست، نه حرفشان و نه نوشتهشان. مجموعههای بسیار وسیعتری مانند سازمان ملل و کشورهای دیگر باید ضامن اجرای توافقات باشند تا این اتفاقات تکرار نشود. آمریکا قابل اعتماد نیست و در قرآن نیز به صراحت آمده است که مجموعههایی مانند آنها قابل اعتماد نیستند و قولشان پذیرفتنی نیست.
سردار فدوی گفت: به صورت مسلم، پیروزی با جبهه انقلاب اسلامی است و شیطان بزرگ (آمریکا) بار دیگر در این جنگ شکست خواهد خورد.
این به معنای اخراج آمریکاییها از منطقه و برچیده شدن پایگاههای آنهاست.
وی به خباثت دشمن اشاره کرد و گفت: مقاومت در برابر این خباثت، عاملی برای فرسایش دشمن است با صبر و تحمل مقاومت، دشمن به استیصال کشیده شود و وعده الهی برای پیروزی نهایی محقق گردد.