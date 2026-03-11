پزشکیان خطاب به نیروهای مسلح؛
خدا پیروزی تان را استوار کند و خصمتان را درهم شکند
رئیس جمهور خطاب به نیروهای مسلح در شبکه ایکس نوشت: خدا پیروزی تان را استوار کند و خصمتان را درهم شکند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در شبکه ایکس نوشت: غیورمردان نیروهای مسلح، پیرو علی(ع) هستند که فرمود: "اگر کوهها از جا بجنبند، تو ثابت باش. دندان برهم بفشار. سر خود به خدا بسپار. قدمهایت را بر زمین محکم کن، دیده به آخر لشگر دشمن بینداز. بدان که پیـروزى از جانب خداى سـبحان است"
