در صورت نیاز طوری تنگه هرمز را می بندیم که بازگشایی آن ۶ ماه زمان ببرد

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: این حضور غرورآفرین و دشمن‌شکن ملت ایران سبب شد دشمن مجالی برای عرض اندام در میادین و خیابان‌های شهر پیدا نکند؛ همانطور که فرماندهان نظامی ما بیان کردند که شما میدان را در اختیار داشته باشید، ما عرصه جنگ را مدیریت خواهیم کرد.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: این دست در دست هم دادن، باعث شد آنچه دشمنان ما خواب آن را می‌دیدند و به دنبالش بودند، یعنی ایجاد شوکی برق‌آسا در کشور برای فروپاشی آن، عدم تحمل مردم، و از هم پاشیدن ارکان سیاسی، اقتصادی و مدیریتی کشور، به شکست منجر شود. به همین دلیل، هماهنگی میان مسئولین تراز اول کشور، حتی در زمان شهادت رهبر معظم انقلاب، و همچنین حضور دشمن‌شکن مردم، باعث شد این شکست دوباره به دشمن تحمیل شود.

وی با بیان اینکه ما در تبیین و ارزیابی شکست و پیروزی باید هدف اقدام‌کننده را در نظر بگیریم، گفت: هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی از این لشکرکشی به منطقه، شکست ایران، فروپاشی ایران، و براندازی نظام جمهوری اسلامی بود.

راهبرد دشمنان برای تجزیه ایران شکست خورده است

شریعتی اذعان داشت: هدف اصلی و راهبرد کلان دشمنان، تجزیه ایران است که بارها در رسانه‌ها بیان شده و اخیراً رئیس‌جمهور منحوس آمریکا نیز به آن اذعان کرد. پاسخ ما به آنها این است که مردم ایران بارها نشان داده‌اند که اهل دادن خاک نیستند، اهل جان و خون دادن هستند، اما اهل دادن خاک نیستند زیرا ما این را در طول ۴۷ سال این موارد را تجربه کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه از دورانی که همچون بحرین به سادگی از ایران جدا شد، تمام شده است، گفت: از خاک خود تا ابد دفاع خواهیم‌ کرد؛ نقشه کنونی ایران پایدار است.

شریعتی گفت: راهبرد دشمنان برای تجزیه ایران، که اکنون آشکارا دنبال می‌شود، از پیش شکست خورده است. آن‌ها قصد داشتند با حمله‌ای سریع و برق‌آسا در چند روز، دفاع ایران را در هم شکسته و انسجام داخلی ملت، دولت و حاکمیت را از بین ببرند تا بتوانند الگوی موفق خود در دیگر کشورها را در ایران نیز پیاده کنند. عدم دستیابی آن‌ها به این هدف راهبردی، نشان‌دهنده شکستشان است.

وی بیان کرد: این جنگ ان شاءالله با پیروزی ایران تمام خواهد شد و در کنکور سال بعد، دانش‌آموزان با این سوال مواجه خواهند شد که «از کدام موج وعدۀ صادق۴، کلاهک‌های یک‌تنی به نبرد وارد شد؟»

نماینده تهران ادامه داد: امروز دشمنان به دنبال بهانه‌ای برای نجات خود از این وضعیت دشوار هستند. در طول ۴۷ سال پس از انقلاب، تمامی طرح‌های دشمن، از جنگ هشت ساله دفاع مقدس گرفته تا فتنه‌ها و توطئه‌های مختلف، همگی بر یک هدف اصلی بنا شده بودند: تجزیه ایران، که این طرح‌ها هیچ‌گاه تکرار نشده‌اند؛ از فتنه دانشجویی ۷۸، فتنه سیاسی ۸۸، فتنه بنزینی ۹۸، تا فتنه اجتماعی ۱۴۰۱ (جنبش زن، زندگی، آزادی) بود که حالا زنان، کودکان و دختران ما را به شهادت می رسانند.

شریعتی بیان کرد: امروز ما درگیر "جنگ احزاب" در منطقه هستیم. سخنان رهبر انقلاب، که پیش‌بینی از تبدیل شدن این جنگ به یک درگیری منطقه‌ای بود، به دلیل بسیج تمامی توان دشمنان برای مقابله با ایران، به حقیقت پیوست.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از کشورها، حتی متحدان دشمن، در این مهلکه همراهی نکرده و خود را کنار کشیده‌اند؛ کشورهایی چون اسپانیا و ایرلند، و بسیاری از کشورهای اروپایی، منتظر پایان این ماجرا هستند که قطعاً پایان ماجرا با شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی همراه خواهد بود.

نماینده تهران ،ری شمیرانات ،اسلامشهر و پردیس در مجلس ،ادامه داد: ما نیز در واقع مدل دفاع، مدل حمله، مدل تهاجم، و مدل آسیب زدن به منافع هم نظامی و هم اقتصادی رژیم صهیونیستی و آمریکا را کاملاً برنامه‌ریزی کرده‌ایم و حتماً کم‌خطاتر بوده‌ایم. آن‌ها دائماً تلاش می‌کنند این القا را بکنند که تمام شد؛ نه، موج‌های بعدی در راه است.

پایان دادن به هژمونی دلار در منطقه دنبال خواهد شد

شریعتی در ادامه گفت: شرایط اقتصادی و انرژی منطقه دستخوش تغییرات عمیقی شده و قیمت نفت، بنزین و گاز افزایش یافته است. تنگه هرمز تحت کنترل ایران است و در صورت ادامه اقدامات خصمانه، ممکن است برای همیشه بسته شود و بازگشایی آن ۶ ماه زمان می‌برد.

وی با بیان اینکه این وضعیت، پایانی برای عرصه اقتصادی و انرژی منطقه است، افزود: یک پنجم انرژی جهان از تنگه هرمز می‌گذرد و کشورهای منطقه به عبور امن نیازمندند. آرامش و منافع اقتصادی باید برای همه باشد. جنگ منطقه‌ای در مراحل اولیه است و ایران شرایط را دیکته می‌کند. ادامه اقدامات خصمانه غربی‌ها، منجر به اختلال در منطقه و از بین رفتن منافع آنها خواهد شد و این اتفاقی نیست که آنها بتوانند به سادگی رقم بزنند و پدیده‌ای برگشت‌ناپذیر است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بسیاری از موضوعات دیگر در منطقه ما تغییر کرده است. حتی اگر جنگ امروز پایان یابد، وضعیت تضمین سرمایه در کشورهای منطقه، به ویژه امارات متحده عربی که آن را “اسرائیل دوم” از جهت اقتصادی می‌نامم، تحت تأثیر قرار گرفته است. اکثر شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی که در امارات دفتر اقتصادی داشتند، به ویژه در حوزه خرید و فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا که حدود ۳۰ هزار میلیارد دلار از اقتصاد آمریکا را تأمین می‌کند، اکنون در معرض آسیب هستند.

شریعتی بیان کرد: من معتقدم یکی از کارهایی که باید پیگیری کنیم و قطعاً دنبال خواهد شد، پایان دادن به هژمونی دلار در منطقه است. از این پس، کشورهایی حق صادرات انرژی خواهند داشت که خرید و فروش را به غیر از دلار انجام دهند. این اتفاقی است که از این به بعد رقم خواهیم زد تا منافع دلار به نفع آنها و مضراتش به ضرر ما نباشد، و منافع تعامل اقتصادی با غرب برای آنها و مضراتش برای ما نباشد. در منطقه ما، تا زمانی که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی حضور دارند و منافع آنها اولویت دارد، ایران اجازه نخواهد داد کشورهای دیگر منفعتی ببرند.

وی عنوان کرد: تمام قراردادهای دوجانبه‌ای که برخی کشورها با آمریکایی‌ها بسته‌اند، از جمله خرید تسلیحات آمریکایی با این کار، دلار آمریکا را تقویت کرده و گردش مالی آن را در جهان افزایش و نقدینگی دلاری خود را در جهان می‌چرخاند و سونامی بدهی خود را خنثی می‌کند. اگر این چرخه قطع شود و کشورهای منطقه دلار را کنار بگذارند، آمریکا متحمل لطمه‌ای جدی خواهد شد.

آمریکا متحمل آسیب حیثیتی است

نماینده تهران در مجلس یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که آمریکا متحمل شده است را آسیب حیثیتی دانست و گفت: امروز در دنیا، در حالی که نظام بین‌الملل تقریباً فروپاشیده و کاری انجام نمی‌دهد، اما همین باقیمانده نظام بین‌الملل نظاره‌گر است که رئیس جمهور کشوری که مدعی آقایی در دنیاست، پشت تریبون می‌آید و می‌گوید به من خبر رسید که فلان ناو ایرانی در فلان جا پهلو گرفته؛ سپس دستور می‌دهند آن را بگیرند یا بزنند و می‌گویند زدنش لذت‌بخش‌تر است.

خامنه‌ای دوم ما در چارچوب نظام مردم‌سالاری دینی روی کار آمده است

شریعتی با تاکید بر اینکه در دنیا هیچ حکومت، دولت و دادگاهی وجود ندارد که جلوی این اقدامات تروریست ها را بگیرد، گفت: این یک آبروریزی جهانی برای دنیاست؛ آبروریزی برای حیثیت جهان، نه فقط برای کشورهای غربی. در شرق، جنوب و در همه کشورهای دنیا باید این مسئله مورد مطالبه و پیگیری قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: امروز کشور ما از گذشته قدرتمندتر است و ما اکنون در رهبری سوم، که با لطف و عنایت خداوند متعال اتفاق افتاده، قرار داریم. انسجام و هماهنگی‌ای که امروز وجود دارد، به نظر حتی از سال ۱۳۶۸ نیز بیشتر است چرا که ما در دورهٔ جنگ و دفاع هستیم و سرعت هماهنگی‌ای که رخ داده قابل توجه است چرا که ما در شعارهایمان می‌گفتیم «خامنه‌ای، خمینیِ دیگر است» و امروز خامنه‌ای دوم ما با همین تدبیر و در چارچوب نظام مردم‌سالاری دینی روی کار آمده است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز رهبر سوم ما تمام تجربه‌های رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی، امام خامنه‌ای شهید را در اختیار دارد، تصریح کرد: آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای این تجربه‌ها را با خود دارد؛ به همین دلیل آغاز رهبری سوم ما از رهبری دوم و حتی رهبری اول قوی‌تر خواهد بود، زیرا مجموعهٔ این تجربه‌ها در اختیار او قرار گرفته است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: مغز نظام سلطهٔ جهانی و نظام صهیونیسم در آمریکا و واشنگتن است، دست و پایش در اسرائیل قرار دارد و قلبش در منطقهٔ خلیج فارس است. این قلب، قلب اقتصادی آن‌هاست و قطعاً تلاش خواهند کرد آن را کنترل کنند.