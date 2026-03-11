معاون قضایی دادستانی کل کشور از مجروحان جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونی عیادت کرد
معاون قضایی دادستانی کل کشور از مجروحان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی عیادت کرد و در جریان آخرین وضعیت و خدمات درمانی ارائه شده به آنها قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، وحید میرحسینی معاون قضایی حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با حضور در یکی از بیمارستانهای تهران از مجروحان جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونی عیادت کرد.
این بازدید با هدف اطلاع از روند درمانی مصدومان و قدردانی از تلاشهای کادر درمانی انجام شد.
میرحسینی در جریان این حضور، ضمن گفتوگو با برخی از مجروحان و همراهان آنان، در جریان آخرین وضعیت درمانی و خدمات ارائهشده قرار گرفت.
وی همچنین از بخشهای مختلف بیمارستان بازدید کرد و از نزدیک روند رسیدگی پزشکی و خدمات حمایتی به مصدومان را بررسی نمود.
معاون قضایی حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در این دیدار با تأکید بر ضرورت حمایت از آسیبدیدگان این جنگ، از تلاشهای پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان قدردانی کرد و بر تداوم رسیدگی و ارائه خدمات درمانی مناسب به مجروحان تأکید نمود.