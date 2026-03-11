به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید جلیلی در مراسم تشییع پیکر فرماندهان و شهدای جنگ رمضان گفت: دشمنان ما ۴۷ سال است دچار اشتباه محاسباتی شدند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: دشمنان این بار شدیداً دچار اشتباه محاسباتی شدند.

وی ادامه داد: ملت ما که سال‌ها و در این ۴۷ سال با عناصر چندم و عروسک‌های دست آنان مبارزه می‌کرد؛ امروز این افتخار و توفیق را پیدا کرده که قاتلو ائمة الکفر و با سردمداران و عناصر اصلی استکبار در مبارزه است و این ان‌شاءالله نوید پیروزی را به ملت ما خواهد داد.

انتهای پیام/