جلیلی:
دشمنان اینبار شدیداً دچار اشتباه محاسباتی شدند
یک عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: ملت ما در این ۴۷ سال با عناصر چندم و عروسکهای دست آنان مبارزه میکرد؛ امروز این افتخار و توفیق را پیدا کرده که با سردمداران و عناصر اصلی استکبار در مبارزه است و این انشاءالله نوید پیروزی را به ملت ما خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید جلیلی در مراسم تشییع پیکر فرماندهان و شهدای جنگ رمضان گفت: دشمنان ما ۴۷ سال است دچار اشتباه محاسباتی شدند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: دشمنان این بار شدیداً دچار اشتباه محاسباتی شدند.
وی ادامه داد: ملت ما که سالها و در این ۴۷ سال با عناصر چندم و عروسکهای دست آنان مبارزه میکرد؛ امروز این افتخار و توفیق را پیدا کرده که قاتلو ائمة الکفر و با سردمداران و عناصر اصلی استکبار در مبارزه است و این انشاءالله نوید پیروزی را به ملت ما خواهد داد.