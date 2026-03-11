سپاه: آمریکای متجاوز و شرکایش حق عبور از تنگه هرمز را ندارند/ جزئیات هدف قرار گرفتن دو کشتی از سوی ایران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: متجاوزان آمریکایی و شرکایش حق عبور از تنگه هرمز را ندارند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه، کشتی expres room با مالکیت رژیم صهیونیستی و با پرچم لیبریا صبح امروز پس از بی توجهی به اخطارهای نیروی دریایی سپاه پاسداران مورد اصابت پرتابه های ایرانی قرار گرفت و در جای خود متوقف شد. 

کشتی کانتینربر mayuree naree نیز ساعاتی پیش پس از بی توجهی به هشدار باش ها و اخطارهای نیروی دریایی سپاه پاسداران و اصرار غیرقانونی برای عبور از تنگه هرمز مورد نواخت آتش رزمندگان ایرانی قرار گرفت.

«تنگه هرمز» بدون تردید و لحظه ای غفلت تحت مدیریت هوشمند نیروهای شجاع دریایی سپاه پاسداران قرار دارد. متجاوزان آمریکایی و شرکایش حق عبور ندارند.

 

