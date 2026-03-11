مخبر در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛
ترس متحدان آمریکا و اسرائیل از ورود به معرکه/ فرماندهان دههشصتی درس دردناکی به دشمن متجاوز میدهند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: متحدان آمریکا و رژیم صهیونیستی از ترس ورود به معرکه با جبهه مقاومت، خوابهای آشفته میبینند اما قطعا جرأت هیچ اقدامی ندارند.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر شهید انقلاب اسلامی، امروز با حضور در مراسم تشییع پیکرهای مطهر فرماندهان شهید و شهدای مردمی جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی در میدان انقلاب تهران، تاکید کرد: محوریت این مراسم، اقتدار مستحکم نظام اسلامی و پاسخهای دقیق و دردناک به دشمنان است.
مخبر با اشاره به بیاعتباری ادعاهای آمریکا افزود: اصالتنماییهای ترامپ برای شروع جنگ نقش بر آب شده و او و اذنابش در برابر عزم راسخ ملت ایران هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: متحدان آمریکا و رژیم صهیونیستی از ترس ورود به معرکه با جبهه مقاومت، خوابهای آشفته میبینند اما قطعا جرأت هیچ اقدامی ندارند.
وی حضور مردم و فرماندهان جدید را مهمترین پیام این مراسم خواند و گفت: این فرماندهان جوان که تربیتیافتگان مکتب شهیدان موسوی، پاکپور، شمخانی و نصیرزاده هستند، از جوانان دهه شصت و هفتاد و پا به رکاب رهبری سوم انقلاب بوده و در میدان، درس فراموش نشدنی، دقیق و دردناکی به دشمن متجاوز می دهند.