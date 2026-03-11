کمیسیون عمران از مناطق مسکونی آسیب دیده در تهران بازدید کرد

به گزارش ایلنا،محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به همراه عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از ستاد مدیریت بحران و برخی مناطق آسیب‌دیده در استان تهران بازدید به عمل آوردند.

عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص بازدید به عمل آمده توسط کمیسیون عمران گفت: در این بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران حضور داشتند.

وی در ادامه با اشاره به بازدید از مرکز مدیریت بحران شهرداری تهران اظهار کرد: در این بازدید گزارشی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه مدیریت بحران، به‌ویژه در پی حملات اخیر دشمن، ارائه شد و نحوه هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای رسیدگی به خسارات و مدیریت شرایط پس از حادثه مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه با بیان اینکه پس از بازدید از این مرکز مدیریت بحران، به‌صورت میدانی از چند نقطه و مناطق مسکونی آسیب‌دیده نیز بازدید انجام شد افزود: در این بازدید وضعیت خانه‌ها و واحدهای مسکونی که در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به مناطق مسکونی دچار خسارت شده‌اند، از نزدیک بررسی شد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در جریان این بازدیدها، روند رسیدگی به وضعیت ساکنان، اقدامات انجام‌شده برای اسکان موقت خانواده‌های آسیب‌دیده و همچنین فرآیند ارزیابی خسارات وارده به ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی مجموعه مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: هماهنگی و آمادگی ایجاد شده میان سازمان مدیریت بحران، شهرداری تهران و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در رسیدگی به مناطق آسیب‌دیده و کمک به ساکنان این مناطق قابل تقدیر است.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اقدامات لازم در حوزه امدادرسانی، اسکان اضطراری و پیگیری وضعیت خانه‌ها و واحدهای مسکونی خسارت‌دیده با سرعت مناسب در حال انجام است گفت: همکاری دستگاه‌های مختلف برای کاهش مشکلات مردم و بازگشت شرایط به وضعیت عادی ادامه دارد.

