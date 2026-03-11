به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی کل سپاه؛ سهمگین‌ترین و سنگین ترین عملیات وعده صادق ۴ از ابتدای جنگ تاکنون با رمز مبارک «یاعلی ابن ابی طالب علیه السلام» در لیالی قدر و شب شهادت امیرالمؤمنین علیه‌السلام با بیش از ۳ ساعت طول شلیک موشک‌ها و با بیشترین نوع پرتاب موشک های فوق سنگین «خرمشهر»، به صورت چند لایه و مستمر علیه پایگاه‌های آمریکا و رژیم‌صهیونیستی اجرا شد.

در این تهاجم سهمگین، مرکز ارتباط ماهواره ای هائلا در جنوب تلاویو برای دومین مرتبه، مراکز نظامی در بئر یعقوب، قدس غربی و حیفا، به همراه اهداف گسترده آمریکا در اربیل و پایگاه پنجم دریایی در منطقه زیر ضرب آتش سهمگین‌ نیروهای مسلح ایران قرار گرفتند.

خدای موسی و هارون آتش خشم خود را بر سر فرعونیان زمان فرود می آورد.

دستاوردهای این عملیات بزرگ به روح مطهر قائد عظیم الشأن شهید و ارواح همه فرماندهان شهید و آحاد مردم شهید تقدیم می‌شود.

ما همچنان هدفمند و قدرتمند به حملات ممتد خود ادامه می دهیم و در ادامه جنگ فقط به تسلیم کامل دشمن می اندیشیم. زمانی جنگ را پایان می دهیم که سایه جنگ بر کشور برداشته شود.

سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: موج ۳۷ عملیات پرشدت و کوبنده وعده صادق ۴ برای انتقام از آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی در هدف قراردادن مردم بی گناه کشور در ۲۴ ساعت گذشته در حال اجراست.