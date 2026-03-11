خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و روسیه

کد خبر : 1760983
لینک کوتاه کپی شد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در خصوص آخرین تحولات منطقه و پیامدهای امنیتی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم علیه مردم ایران، بر عزم ایران برای تداوم دفاع از حاکمیت ملی و تمانیت سرزمینی خود تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با نقض آشکار صلح و امنیت بین‌المللی به واسطه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا را خاطرنشان کرد و تاکید نمود هرگونه بی‌تفاوتی در قبال قانو‌شکنی مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب ناامن‌شدن کل منطقه و جهان خواهد شد.

وزیر امور خارجه روسیه ضمن تاکید بر محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را به همتای ایرانی تبریک گفت و آمادگی روسیه را برای به کار گیری مساعی جمیله خود در راستای تقویت امنیت منطقه اعلام کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل