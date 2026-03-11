گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و روسیه
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در خصوص آخرین تحولات منطقه و پیامدهای امنیتی ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا، وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم علیه مردم ایران، بر عزم ایران برای تداوم دفاع از حاکمیت ملی و تمانیت سرزمینی خود تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مقابله با نقض آشکار صلح و امنیت بینالمللی به واسطه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا را خاطرنشان کرد و تاکید نمود هرگونه بیتفاوتی در قبال قانوشکنی مستمر آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب ناامنشدن کل منطقه و جهان خواهد شد.
وزیر امور خارجه روسیه ضمن تاکید بر محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران را به همتای ایرانی تبریک گفت و آمادگی روسیه را برای به کار گیری مساعی جمیله خود در راستای تقویت امنیت منطقه اعلام کرد.