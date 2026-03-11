استاندار تهران:

خدمات و زیرساخت‌های حیاتی پایتخت در وضعیت پایدار قرار دارد

خدمات و زیرساخت‌های حیاتی پایتخت در وضعیت پایدار قرار دارد
استاندار تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت بحران پس از حملات هوایی اخیر دشمن صهیونی ـ آمریکایی اعلام کرد: خدمات و زیرساخت‌های حیاتی پایتخت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگشته و زندگی روزمره در تهران بدون اختلال در جریان است.

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در گفت‌وگویی با شبکه CNN به تشریح آخرین وضعیت استان پس از حملات هوایی اخیر، نحوه مدیریت بحران و ارزیابی خود از شرایط امنیتی پایتخت پرداخت.

 

استاندار تهران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت زیرساخت‌های حیاتی در پایتخت اظهار کرد: در جریان این حملات بخشی از زیرساخت‌های اصلی مورد استفاده مردم از جمله شبکه برق، آب، گاز و ارتباطات هدف قرار گرفت که در مناطق مسکونی بوده است.

وی افزود: با وجود این شرایط، به دلیل آمادگی و توانمندی تیم‌های مدیریت بحران و مجموعه‌های فنی استان، تمامی قطعی‌های ایجاد شده در کمتر از یک ساعت برطرف شد و هم‌اکنون از نظر زیرساختی هیچ مشکلی در سطح تهران وجود ندارد.

معتمدیان ادامه داد: زندگی روزمره در پایتخت به صورت عادی جریان دارد، مراکز اداری، تجاری و اقتصادی فعال هستند و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده کمبودی در تأمین نیازهای معیشتی و اقتصادی مردم وجود ندارد.

استاندار تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره برخی خسارت‌های وارد شده به ساختمان‌ها و مراکز مختلف گفت: در روزهای اخیر برخی مراکز آموزشی، علمی، مذهبی و بناهای تاریخی هدف حملات قرار گرفته‌اند که این موضوع با اصول و مقررات بین‌المللی در تضاد است.

وی همچنین با اشاره به واکنش‌های بین‌المللی نسبت به این رخدادها تأکید کرد: انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی و مجامع جهانی با حساسیت بیشتری نسبت به این مسائل برخورد کنند.

معتمدیان در ادامه به ساختار امنیتی پایتخت اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم نظام امنیتی جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن آن است، مردم در طول سال‌های گذشته همواره در حفظ امنیت کشور نقش مؤثری داشته‌اند و امروز نیز انسجام و همبستگی ملی میان اقوام و مذاهب مختلف کشور به خوبی مشهود است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیام خود به مردم و دولت ترکیه نیز اظهار داشت: تحولات منطقه نیازمند توجه دقیق کشورهای همسایه است، ایران و ترکیه دارای اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای هستند و همکاری کشورهای منطقه می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت و ثبات منطقه ایفا کند.

براساس گزارش واحد بین‌الملل روابط عمومی استانداری تهران، استاندار تهران در پایان با اشاره به آمادگی کشور در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده اما در حوزه‌های مختلف آمادگی‌های لازم را دارد و در زمینه تأمین کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است.

