استاندار تهران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت زیرساخت‌های حیاتی در پایتخت اظهار کرد: در جریان این حملات بخشی از زیرساخت‌های اصلی مورد استفاده مردم از جمله شبکه برق، آب، گاز و ارتباطات هدف قرار گرفت که در مناطق مسکونی بوده است.

وی افزود: با وجود این شرایط، به دلیل آمادگی و توانمندی تیم‌های مدیریت بحران و مجموعه‌های فنی استان، تمامی قطعی‌های ایجاد شده در کمتر از یک ساعت برطرف شد و هم‌اکنون از نظر زیرساختی هیچ مشکلی در سطح تهران وجود ندارد.

معتمدیان ادامه داد: زندگی روزمره در پایتخت به صورت عادی جریان دارد، مراکز اداری، تجاری و اقتصادی فعال هستند و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده کمبودی در تأمین نیازهای معیشتی و اقتصادی مردم وجود ندارد.

استاندار تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره برخی خسارت‌های وارد شده به ساختمان‌ها و مراکز مختلف گفت: در روزهای اخیر برخی مراکز آموزشی، علمی، مذهبی و بناهای تاریخی هدف حملات قرار گرفته‌اند که این موضوع با اصول و مقررات بین‌المللی در تضاد است.

وی همچنین با اشاره به واکنش‌های بین‌المللی نسبت به این رخدادها تأکید کرد: انتظار می‌رود نهادهای بین‌المللی و مجامع جهانی با حساسیت بیشتری نسبت به این مسائل برخورد کنند.

معتمدیان در ادامه به ساختار امنیتی پایتخت اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگی‌های مهم نظام امنیتی جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن آن است، مردم در طول سال‌های گذشته همواره در حفظ امنیت کشور نقش مؤثری داشته‌اند و امروز نیز انسجام و همبستگی ملی میان اقوام و مذاهب مختلف کشور به خوبی مشهود است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیام خود به مردم و دولت ترکیه نیز اظهار داشت: تحولات منطقه نیازمند توجه دقیق کشورهای همسایه است، ایران و ترکیه دارای اشتراکات تاریخی، فرهنگی و اقتصادی گسترده‌ای هستند و همکاری کشورهای منطقه می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت و ثبات منطقه ایفا کند.

براساس گزارش واحد بین‌الملل روابط عمومی استانداری تهران، استاندار تهران در پایان با اشاره به آمادگی کشور در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده اما در حوزه‌های مختلف آمادگی‌های لازم را دارد و در زمینه تأمین کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است.