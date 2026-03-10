عراقچی:

هدف از دروغ پردازی ها، توجیه عملیات اشتباه بزرگ است

هدف از دروغ پردازی ها، توجیه عملیات اشتباه بزرگ است
وزیر خارجه کشورمان گفت: هدف از دروغ پردازی ها آمریکا توجیه عملیات اشتباه بزرگ است.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

این ادعا که ایران قصد داشت به ایالات متحده یا نیروهای آمریکایی حمله کند، چه به‌صورت پیشگیرانه و چه به‌عنوان اقدام پیشدستانه، یک دروغ محض و آشکار است.

تنها هدف از این دروغ، توجیه «عملیات اشتباه بزرگ» است؛ ماجراجویی خطرناکی که توسط اسرائیل طراحی شده و هزینه آن توسط مردم عادی آمریکا پرداخته می‌شود.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
