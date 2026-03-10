عراقچی:
هدف از دروغ پردازی ها، توجیه عملیات اشتباه بزرگ است
وزیر خارجه کشورمان گفت: هدف از دروغ پردازی ها آمریکا توجیه عملیات اشتباه بزرگ است.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
این ادعا که ایران قصد داشت به ایالات متحده یا نیروهای آمریکایی حمله کند، چه بهصورت پیشگیرانه و چه بهعنوان اقدام پیشدستانه، یک دروغ محض و آشکار است.
تنها هدف از این دروغ، توجیه «عملیات اشتباه بزرگ» است؛ ماجراجویی خطرناکی که توسط اسرائیل طراحی شده و هزینه آن توسط مردم عادی آمریکا پرداخته میشود.