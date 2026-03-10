به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی کل سپاه، تا این لحظه ۱۰۴ فروند پهپاد توسط سامانه یکپارچه پدافند کشوری از انواع هرمس، هرون، اوربیتر و MQ9 ساقط شده اند.