روابط عمومی کل سپاه:
تاکنون چند پهپاد صهیونی - آمریکایی منهدم شدهاند؟
روابط عمومی کل سپاه شمار پهپادهای سرنگون شده دشمن صهیونی - آمریکایی توسط سامانه یکپارچه پدافند کشوری را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی کل سپاه، تا این لحظه ۱۰۴ فروند پهپاد توسط سامانه یکپارچه پدافند کشوری از انواع هرمس، هرون، اوربیتر و MQ9 ساقط شده اند.
همچنین یک فروند پهپاد پیشرفته هرمس به طور سالم شکار شده و جهت بررسی در اختیار کارشناسان و مهندسان هوافضا قرار گرفته است.
لازم به ذکر است ۹۵ درصد از پهپادهای ساقط شده مسلح بوده و قبل از انجام مأموریت توسط سامانه نوین پدافند یکپارچه کشور رهگیری و منهدم شدهاند.