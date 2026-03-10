واکنش عارف به لزوم حفظ پروتکل‌های حفاظتی در شرایط جنگی

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری روایتی از واکنش محمدرضا عارف به حفظ پروتکل‌های حفاظت در شرایط جنگی، ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

 

«‌امروز به دکتر عارف گفتیم بازدیدهای میدانی شما زیاد شده و ممکن است خطرناک باشد.

لبخندی زد و گفت: «بنویسید امشب هم کف خیابان‌های پایتخت کنار مردم و نیروهای حافظ امنیت خواهم بود. ما مرد خالی‌کردن این صحنه نیستیم؛ تا زمانی که به متجاوز درس عبرت ندهیم، به خانه برنمی‌گردیم.»

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
