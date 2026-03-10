واکنش عارف به لزوم حفظ پروتکلهای حفاظتی در شرایط جنگی
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهوری روایتی از واکنش محمدرضا عارف به حفظ پروتکلهای حفاظت در شرایط جنگی، ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«امروز به دکتر عارف گفتیم بازدیدهای میدانی شما زیاد شده و ممکن است خطرناک باشد.
لبخندی زد و گفت: «بنویسید امشب هم کف خیابانهای پایتخت کنار مردم و نیروهای حافظ امنیت خواهم بود. ما مرد خالیکردن این صحنه نیستیم؛ تا زمانی که به متجاوز درس عبرت ندهیم، به خانه برنمیگردیم.»