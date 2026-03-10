رضایی:

ترامپ خیال می‌کند کال آف دیوتی بازی می‌کند

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: برای ملت باعث تأسف و شرمساری است که یک پدوفیلی دروغگو را بر سر کار گماشته‌اند که مالیات‌شان را خرج امنیت صهیونیست‌ها می‌کند و خیال می‌کند کال آف دیوتی بازی می‌کند.

ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: 

امروز آمریکایی‌ها با تولید اختلال در سیستم GPS (جمینگ و اسپوفینگ) ادعا کردند که شناوری را از تنگه هرمز عبور داده‌اند

یک شناور که هیچ، یک لیتر نفت هم از تنگه هرمز عبور نکرده است،

آقای ترامپ! اگر لاف نمی‌زنید و نمی‌ترسید ناو آبراهام لینکن را به تنگه هرمز بفرستید و یک نفتکش را اسکورت کنید.

