ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

امروز آمریکایی‌ها با تولید اختلال در سیستم GPS (جمینگ و اسپوفینگ) ادعا کردند که شناوری را از تنگه هرمز عبور داده‌اند

یک شناور که هیچ، یک لیتر نفت هم از تنگه هرمز عبور نکرده است،

اما تأسف و شرمساری برای ملت آمریکاست که یک پدوفیلی دروغگو را بر سر کار گماشته‌اند که مالیاتشان را خرج امنیت صهیونیست‌ها می‌کند و خیال می‌کند کال آف دیوتی بازی می‌کند.

آقای ترامپ! اگر لاف نمی‌زنید و نمی‌ترسید ناو آبراهام لینکن را به تنگه هرمز بفرستید و یک نفتکش را اسکورت کنید.

