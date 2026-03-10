رضایی:
ترامپ خیال میکند کال آف دیوتی بازی میکند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: برای ملت باعث تأسف و شرمساری است که یک پدوفیلی دروغگو را بر سر کار گماشتهاند که مالیاتشان را خرج امنیت صهیونیستها میکند و خیال میکند کال آف دیوتی بازی میکند.
ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
امروز آمریکاییها با تولید اختلال در سیستم GPS (جمینگ و اسپوفینگ) ادعا کردند که شناوری را از تنگه هرمز عبور دادهاند
یک شناور که هیچ، یک لیتر نفت هم از تنگه هرمز عبور نکرده است،
اما تأسف و شرمساری برای ملت آمریکاست که یک پدوفیلی دروغگو را بر سر کار گماشتهاند که مالیاتشان را خرج امنیت صهیونیستها میکند و خیال میکند کال آف دیوتی بازی میکند.
آقای ترامپ! اگر لاف نمیزنید و نمیترسید ناو آبراهام لینکن را به تنگه هرمز بفرستید و یک نفتکش را اسکورت کنید.