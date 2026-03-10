خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر امور خارجه:

انتشار اخبار جعلی مردم امریکا را از سونامی اقتصادی نجات نخواهد داد

لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان بااشاره به انتشار اخبار جعلی بازارهای اقتصادی درشبکه ایکس نوشت: انتشار اخبار جعلی مردم امریکا را از سونامی اقتصادی نجات نخواهد داد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه ایکس نوشت:  مقام‌های ایالات متحده با انتشار اخبار جعلی در حال دستکاری بازارها هستند. این کار آن‌ها را از سونامی تورمی که خودشان بر مردم آمریکا تحمیل کرده‌اند، نجات نخواهد داد.

وی ادامه داد: بازارها با بزرگ‌ترین نقصان و شکاف در تاریخ روبه‌رو هستند؛ بحرانی که از مجموع تحریم نفتی عرب‌ها در سال ۱۹۷۳، انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ و اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ نیز بزرگ‌تر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل