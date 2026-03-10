وزیر امور خارجه:
انتشار اخبار جعلی مردم امریکا را از سونامی اقتصادی نجات نخواهد داد
وزیر امور خارجه کشورمان بااشاره به انتشار اخبار جعلی بازارهای اقتصادی درشبکه ایکس نوشت: انتشار اخبار جعلی مردم امریکا را از سونامی اقتصادی نجات نخواهد داد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: مقامهای ایالات متحده با انتشار اخبار جعلی در حال دستکاری بازارها هستند. این کار آنها را از سونامی تورمی که خودشان بر مردم آمریکا تحمیل کردهاند، نجات نخواهد داد.
وی ادامه داد: بازارها با بزرگترین نقصان و شکاف در تاریخ روبهرو هستند؛ بحرانی که از مجموع تحریم نفتی عربها در سال ۱۹۷۳، انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ و اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ نیز بزرگتر است.