گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، امروز در یک تماس تلفنی در خصوص تحولات منطقه بعد از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان گفتگو کردند.

عراقچی در این گفتگو ضمن اشاره به آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای اعمال مقتدرانه حق دفاع مشروع و پاسخ محکم به تجاوزات و جنایات امریکا و رژیم صهیونیستی، تاکید کرد حملات ایران به پایگاه‌ها و دارایی‌های امریکا در منطقه در چارچوب حق دفاع مشروع و مقابله با تجاوز صورت می‌گیرد و جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست حسن همسایگی، خواستار تداوم روابط دوستانه و برادرانه با کشورهای منطقه و همکاری مشترک منطقه‌ای برای تامین ثبات و امنیت ‌ بدون دخالت خارجی است.

وزیر امور خارجه مصر نیز در این گفتگو ضمن ابراز نگرانی شدید بابت افزایش تنش‌ها در منطقه، بر تلاش مصر برای کمک به کاهش تنش‌ها از طریق دیپلماسی تاکید کرد.

