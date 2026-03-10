انتخاب رهبری جدید پیام تداوم مسیر اقتدار ایران را به جهان مخابره کرد

به گزارش ایلنا،

حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی خطیب نماز جمعه تهران در پی رویدادهای اخیر و انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الله العظیم: اِن تَنصُروا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم

در روزهایی که جهان شاهد عبور با اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از دسیسه ها، توطئه ها و تحریم‌های آمریکا و متحدین او بود و در میدان دیپلماسی از منافع ملت بزرگ ایران پاسداری می‌کرد، دو عنصر پلید تاریخ معاصر ترامپ و نتانیاهو با برنامه ریزی بلندمدت _حدود بیست سال_ با هدف فروپاشی نظام اسلامی برآمده از اراده ملت و تجزیه کشور، جنگ دوازده روزه را بر ملت بزرگ ایران تحمیل کردند.

دستان ناپاکی که به خون پاک فرزندان دلیر، مقاوم و مظلوم غزه آلوده بود، جمعی از فرماندهان و دلیر مردان مدافع میهن، دانشمندان غیور و فرهیخته کشور، مردان، زنان، جوانان و کودکان مظلوم ایران را به شهادت رساند.

ملت بزرگ ایران، تربیت یافتگان مدرسه عاشورا، زیباترین و ماندگارترین پیوند امت با امام خویش را عینیت بخشیدند و سربازان عالم، شجاع و کارآزموده فرماندهِ معظم کل نیروهای مسلح با آتش جنگ افزارهای مدرن و ویرانگر خویش سرزمینهای اشغالی را آماج حملات کوبنده خود قرار دادند و مرکز فرماندهی نظامی آمریکا در منطقه، جولانگاه موشکهای پر قدرت سپاه قرار گرفت.

اتحاد مقدس ملت و آتش سهمگین نیروهای مسلح دو قدرت اتمی جهان که یکی از آنها آمریکا بود را وادار نمود با قبول شکست رسماً تقاضای آتش بس کنند.

با آنکه گمان می‌رفت درس بزرگی که جهان بویژه منطقه از دفاع مقدس ملت بزرگ ایران آموخته بود و شکوه و عظمت رهبری و فرماندهی استثنایی امام المسلمین و حضور موثر فرزندان سلحشور او را در همه میادین تجربه کرده بود، سیه رویان کاخ سفید و مزدوران سفیه آنان را از تکرار حماقت و جنایت باز دارد، لکن اراده الهی بر آن تعلق گرفته بود که با شهادت استثنایی و عظمت آفرین پیشوا و مرجع عظیم القدر امت اسلام، رهبری حکیم، شجاع و پر صلابت ملت عزیز ایران و خانواده پر افتخار ایشان، جمعی از فرماندهان اقتدارآفرین میهن و نونهالان و دخترکان معصوم کشور، فرصتی استثنایی برای قطع دستان آلوده به جنایت و تا آرنج در خون فرو رفته آمریکا و رژیم صهیونیستی فراهم گردد و بار دیگر عزت، عظمت، اقتدار و اتحاد مقدس ملت عظیم القدر ایران دیدگان جهانیان را به خود خیره کند و آتش مهیب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سپاه همیشه پیروز و ارتش همیشه مقتدر، صلابت و قدرت امنیت آفرین خود را فراتر از انتظار همه صاحبنظران نظامی در برابر نگاه همه ملل و دول جهان به نمایش بگذارند.

در کمتر از یک هفته همه معادلات به نفع ملت عزیز و مقاوم ایران، محور مقاومت و ملل مظلوم جهان تغییر کرد و ایران عزیز در منطقه و جهان در جایگاهی برتر از خیال و تصور اندیشمندان و متفکران عرصه سیاست و قدرت قرار گرفت.

درست در ایامی که ملت بزرگ با عقلانیت، استقامت، صلابت و شجاعت دست در دستان پر قدرت نیروهای مسلح کشور، تاریخ جدید و پر افتخار منطقه و جهان را می‌نوشت و در سوگ امام شهید خویش آرمانهای بلند او را فریاد می‌کرد، خبرگان برگزیده ملت، شخصیتی را برای راهبری حرکت پرشتاب امت اسلام و ملت عزیز ایران برگزیدند که این پیام الهام‌بخش را به جهان مخابره کرد، راه عزت آفرین خامنه ای شهید با همه شکوه و عظمت و عزت و اقتدار تداوم خواهد یافت.

مردی از سلاله پیامبر عظیم‌الشأن انقلاب و امام المسلمین شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «قدس سره الشریف» در سراسر جهان تحت رهبری حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای «حفظه الله تعالی» رویاروی زیاده‌خواهی آمریکا و رژیم صهیونیستی استوار و مقاوم ایستاده و بیاری خداوند سبحان و دعای مستجاب امام عصر ارواحنا فداه فصل نوینی در جغرافیای غرب آسیا، قلب ژئوپلتیک جهان رقم زده خواهد شد.

با اتحاد مقدس ملت بزرگ و حضور موثر نخبگان علمی و سیاسی و با عزم و اراده استوار باید از تمام ظرفیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای اجرای دقیق منظومه فکری مبتنی بر دانش، حکمت و تجربه طولانی مدیریتی امام شهید که در سیاستهای کلی نظام تجلی و عینیت یافته بهره گرفت، و بیانیه گام دوم انقلاب را فراروی خویش قرار داد.

بدون تردید با تحول در نظام اداری و استخدامی، نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی، نظام قضایی و نظام تقنین با الهام از سیاستهای کلی ابلاغی این میراث گرانبهای مقتدای شهید امت، راه برای برون رفت از تنگناها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی هموار خواهد گردید و حکمرانی اقتصادی در تراز جمهوری اسلامی ایران شکل خواهد گرفت.

ملت عزیز، بزرگ و نستوه ایران در این روزهای سخت و دشوار، عزم و اراده پولادین خود را برای برون رفت از همه مشکلات و چالشها به نمایش گزارده و استوار و مقاوم در کارزاری سخت مقابل همه قدرتهای استکباری ایستاده است و با امید و نشاط و با الهام از پیروزیهای بزرگ بدست آمده به آینده درخشان خویش می‌نگرد و چشم انداز چشم نواز بیانیه گام دوم انقلاب را بیش از هر روز دست یافتنی، یافته است.

پروردگارا، ارواح مطهر شهدا، روح بلند امام شهید با شهدای عالیمقام کربلا محشور فرما.

بارالها، به ملت عزیز و مقاوم ایران عزت و عظمت روزافزون عنایت فرما.

خداوندا، بر تأییدات و توفیقات رهبر معظم و آحاد مسئولین صادق و خدوم بیفزا و ایشان را از بالاترین عنایت و هدایت خویش برای خدمت به ملت شریف بهره‌مند فرما.

ای خدای بزرگ که در تمام فراز و نشیب های تاریخ پر حادثه انقلاب همراه ملت بزرگ ایران بوده ای به جانبازان عزیز و مجروحان مظلوم شفا، آرامش و صبر عنایت فرما و رحمت واسعه خویش را بر دلهای شکسته خانواده های معظم شهداء نازل فرما و آنان را در هر دو سرای از بهترین نعم و پاداش خویش بهرمند بنما.

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم

سیدمحمدحسن ابوترابی