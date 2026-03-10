بقائی: ایرانیان هیچگاه جنایت شنیع در قبال «ناوچه دنا» را فراموش نخواهند کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه با درود به روان پاک شهدای ناوچه دنا نوشت: ایرانیان هیچگاه این جنایت شنیع را فراموش نخواهند کرد و نخواهند بخشید.
به گزارش ایلنا،اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس ضمن ادای احترام به شهدای ناوچه دنا نوشت:
به روان پاک شهدای ناوچه دنا، شهیدان در غربت، درود میفرستیم. ناوچه دنا رسما از سوی نیروی دریایی هند برای مشارکت در رزمایش و بازدید بندری دعوت شده بود و در فاصله بیش از ۲۰۰۰ مایلی از خلیج فارس و دریای عمان قرار داشت.
رژیم آمریکا در یک اقدام جنایتکارانه به این ناوچه حمله و آن غرق را کرد و تعدادی از رشیدمردان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را به شهادت رساند.
اقدام آمریکا در حمله به ناوچه دنا، و بدتر از آن ممانعت از عملیات امداد و نجات ملوانان شریف ایرانی، نه تنها مصداق عمل تجاوزکارانه وفق قطعنامه ۱۳۳۴ تعریف تجاوز است بلکه نقض فاحش قواعد حقوق جنگ بهویژه کنوانسیون شماره ۲ ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل شماره یک ۱۹۷۷ است.
حتی آلمان نازی رفتار انسانیتری در قبال ملوانان مجروح و کشتیشکسته در جریان جنگ دوم جهانی داشت.
ایرانیان هیچگاه این جنایت شنیع را فراموش نخواهند کرد و نخواهند بخشید.