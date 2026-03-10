اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا به ارتکاب جنایتی شنیع برای سرگرمی
سخنگوی وزارت امور خارجه به اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه وزیر جنگ این کشور ناوچه دنای ایرانی را به خاطر سرگرمی غرق کرده است، واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار اظهارات مشمئزکننده رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه وزیر جنگ این کشور ناوچه دنای ایرانی را به خاطر سرگرمی غرق کرده است، نوشت:

این اظهارات، اعتراف صریح آمریکا به ارتکاب یک جنایت جنگی شنیع «برای سرگرمی» است.

لازم به ذکر است که رئیس‌ جمهور آمریکا در جریان یک سخنرانی با افتخار اعلام کرد که وزیر جنگ این کشور پیشنهاد وی برای تصرف ناوچه ایرانی را رد کرده و ترجیح داد آن را غرق کند، چرا که به نظر وی این کار «سرگرم‌کننده‌تر» بوده است.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
