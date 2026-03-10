به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار اظهارات مشمئزکننده رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه وزیر جنگ این کشور ناوچه دنای ایرانی را به خاطر سرگرمی غرق کرده است، نوشت:

این اظهارات، اعتراف صریح آمریکا به ارتکاب یک جنایت جنگی شنیع «برای سرگرمی» است.

لازم به ذکر است که رئیس‌ جمهور آمریکا در جریان یک سخنرانی با افتخار اعلام کرد که وزیر جنگ این کشور پیشنهاد وی برای تصرف ناوچه ایرانی را رد کرده و ترجیح داد آن را غرق کند، چرا که به نظر وی این کار «سرگرم‌کننده‌تر» بوده است.

انتهای پیام/