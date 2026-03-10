نامه ایران به سازمان ملل درباره شهادت چهار دیپلمات کشورمان در لبنان

«متعاقب دستور دولت متبوعم و در ادامه مکاتبه اخیراینجانب مورخ ۴ مارس ۲۰۲۶ پیرامون تهدیدغیرقانونی به توسل به زور از سوی رژیم اسرائیل علیه اماکن و کارکنان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در لبنان، با نهایت تأسف، اندوهی عمیق و نگرانی شدید مراتب ترور بزدلانه چهار دیپلمات ایرانی در بیروت را به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت می‌رسانم.

در ساعات اولیه بامداد یکشنبه ۸ مارس ۲۰۲۶، رژیم اسرائیل یک حمله تروریستی عامدانه علیه هتل رامادا در بیروت انجام داد که در نتیجه آن چهار دیپلمات جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ترور و به شهادت رسیدند:

1. آقای مجید حسنی کندسر (دبیر دوم)؛

۲. آقای علیرضا بی‌آزار (دبیر سوم)؛

۳. آقای حسین احمدلو (وابسته)؛ و

۴. آقای احمد رسولی (عهده‌دار مأموریت).

این جنایت هولناک در پی تهدیدهای صریح و علنی رژیم اسرائیل رخ داد. در تاریخ ۳ مارس ۲۰۲۶، سخنگوی رسمی ارتش رژیم اسرائیل به‌طور علنی تهدیدکرد که نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی ایران در لبنان را هدف قرار خواهد داد. در واکنش به این تهدید صریح و به منظور تأمین ایمنی و امنیت آنان، دیپلمات‌های ایرانی به‌طور موقت از محل اقامت رسمی خود به هتل رامادا منتقل شدند. سفارت جمهوری اسلامی ایران این جابه‌جایی را در چارچوب مسئولیت دولت پذیرنده طبق کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مصوب ۱۹۶۱، به‌طور مقتضی به وزارت امور خارجه لبنان اطلاع داده و با آن هماهنگ کرده بود.

قتل هدفمند چهار دیپلمات ایرانی در حالی که به عنوان نمایندگان رسمی یک دولت عضو مستقل در قلمرو دولت مستقل دیگری خدمت می‌کردند، یک اقدام شنیع تروریستی و نقض جدی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. چنین جنایت فجیعی نقض آشکار منشور ملل متحد از جمله اصل بنیادین ممنوعیت توسل به زور به شمار می‌آید؛ همچنین نقض صریح کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک مصوب ۱۹۶۱ و کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله مأموران دیپلماتیک، مصوب ۱۹۷۳ محسوب می‌شود؛ هر دو سند به‌طور صریح مصونیت و حمایت از مأموران و مأموریت‌های دیپلماتیک را مورد تأکید قرار داده‌اند. حمایت از اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله دیپلمات‌ها، یک تعهد مسلم و مطلق در حقوق بین‌الملل است.

جمهوری اسلامی ایران این جنایت تروریستی هولناک و بزدلانه و ترور دیپلمات‌های خود را به‌طور قاطع و با شدیدترین عبارات ممکن محکوم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که چنین نقض آشکار حقوق بین‌الملل نمی‌تواند بدون مجازات باقی بماند. تمامی مرتکبان این اقدام مجرمانه باید به‌طور کامل پاسخگو شناخته شده و به دست عدالت سپرده شوند. مسئولان این جنایت نباید اجازه یابند از مسئولیت خود بگریزند یا از مصونیت نسبت به مسئولیت کیفری بین‌المللی خود برخوردار شوند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل و اعضای شورای امنیت درخواست می‌کند تا:

1. این حمله تروریستی هولناک علیه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در لبنان را به‌طور صریح و بدون ابهام محکوم نمایند؛ و

۲. پاسخگویی کامل را تضمین کرده و اقدامات لازم را برای محاکمه مسئولان این اقدام مجرمانه که در نقض فاحش حقوق بین‌الملل ارتکاب یافته است، اتخاذ نمایند.

رژیم اسرائیل مسئولیت کامل ارتکاب این جنایتجنگی را بر عهده دارد و باید به‌طور کامل نسبت به پیامدهای آن پاسخگو شناخته شود.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر به عنوان سند رسمی شورای امنیت و مجمع عمومی ذیل دستورکار ۸۴ با عنوان «حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی» توزیع گردد.»