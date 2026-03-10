برخورد قضایی با ایرانیان خارج از کشور که در جبهه دشمن فعالیت می کنند، آغاز شد

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پیرو اطلاعیه دادستانی کل کشور، نسبت به شناسایی آن دسته از ایرانیان خارج نشین که با دشمن همصدایی، همراهی و همکاری می کنند، سریعا اقدام و تعقیب قضایی و اقداماتی از قبیل استعلام‌ و شناسایی اموال، توقیف سیستمی و فیزیکی جهت مصادره آتی آن آغاز شده است.