مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
برخورد قضایی با ایرانیان خارج از کشور که در جبهه دشمن فعالیت می کنند، آغاز شد
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: برخورد قضایی با آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که در جبهه دشمن علیه ایران فعالیت می کنند، وارد فاز عملیاتی شد.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پیرو اطلاعیه دادستانی کل کشور، نسبت به شناسایی آن دسته از ایرانیان خارج نشین که با دشمن همصدایی، همراهی و همکاری می کنند، سریعا اقدام و تعقیب قضایی و اقداماتی از قبیل استعلام و شناسایی اموال، توقیف سیستمی و فیزیکی جهت مصادره آتی آن آغاز شده است.