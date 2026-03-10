دریادار تنگسیری:
شناورهای مرتبط با متجاوزان حق عبور از تنگه هرمز را ندارند
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکرار مواضع اعلامی قبلی، تصریح کرد: هیچ شناوری که مرتبط با متجاوزان به ایران باشد، حق عبور از تنگه هرمز را ندارد.
به گزارش ایلنا دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«در ابتدای جنگ اعلام کردیم و باز هم اعلام میکنیم؛ هیچ شناوری که مرتبط با متجاوزان به ایران باشد، حق عبور از تنگه هرمز را ندارد.
اگر تردید دارید نزدیک شوید و امتحان کنید.»