خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دریادار تنگسیری:

شناورهای مرتبط با متجاوزان حق عبور از ‎تنگه هرمز را ندارند

کد خبر : 1760908
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکرار مواضع اعلامی قبلی، تصریح کرد: هیچ شناوری که مرتبط با متجاوزان به ایران باشد، حق عبور از ‎تنگه هرمز را ندارد.

به گزارش ایلنا دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

«‌در ابتدای جنگ اعلام کردیم و باز هم اعلام می‌کنیم؛ هیچ شناوری که مرتبط با متجاوزان به ایران باشد، حق عبور از ‎تنگه هرمز را ندارد.

اگر تردید دارید نزدیک شوید و امتحان کنید.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل