دفاعی امنیتی ۱۹ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۶:۵۵

دریادار تنگسیری:

شناورهای مرتبط با متجاوزان حق عبور از ‎تنگه هرمز را ندارند

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکرار مواضع اعلامی قبلی، تصریح کرد: هیچ شناوری که مرتبط با متجاوزان به ایران باشد، حق عبور از ‎تنگه هرمز را ندارد.