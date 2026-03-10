پیام تبریک بیت آیت الله گلپایگانی به رهبر انقلاب اسلامی
به گزارش ایلنا، بیت آیت الله گلپایگانی در پیامی انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای به رهبری انقلاب را تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب مستطاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای دامت توفیقاته
ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت مقام معظم رهبری (قدس الله نفسه الزکیه) انتخاب جناب عالی توسط خبرگان ملت به عنوان رهبری انقلاب اسلامی ایران را تبریک عرض می نماییم.
امیدواریم در ضمن توجهات حضرت بقیه الله اعظم (عج الله تعالی فرجه الشریف) در خدمت امت اسلامی موفق باشید.
إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِینَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِینَ هُم مُّحۡسِنُونَ
بیت حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی
سید جواد و سید محمد باقر
۱۹ رمضان ۱۴۴۷
۱۸ اسنفد ماه ۱۴۰۴