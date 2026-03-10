حمله پهپادی ایران به تأسیسات انرژی رژیم صهیونیستی در حیفا

به گزارش ایلنا در متن این اطلاعیه آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

دلیرمردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت ایران، با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت، گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند.

در نتیجه‌ی موج سی‌وسوم عملیاتِ وعده‌صادق۴، مرکز ارتباطات ماهواره‌ای هائلا، واقع در جنوب تل‌آویو منهدم شد. این مرکز یکی از مراکز اصلیِ ارتباطِ پایگاه‌های هوایی با جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بود؛ پهپادهای انهدامی نیروی مقتدر هوافضای سپاه، طی یک عملیات ویژه، این مرکز را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.

ضمن آن‌که امروز، مقر ارتش متجاوز آمریکا، در پایگاه حریرِ اقلیم کردستان، با ۵ موشک، توسط دلیرمردان موشکی نیروی زمینی سپاه، مورد هدف قرار گرفت.

در روز گذشته نیز، با تلاش مجاهدانه رزمندگان اسلام و فعالیت پدافند یکپارچه، علاوه‌بر انهدام یک فروند پهپاد هرمس در تهران، تعدادی موشک کروز در آسمان استان مرکزی ساقط و یک فروند پهپاد پیشرفته جاسوسی اوربیتر ۴ متعلق به دشمن، در آسمان اصفهان هدف‌گیری و متلاشی شد.

امروز نیز، یک فروند پهپاد هرون در آسمان استان مرکزی و یک فروند پهپاد هرون TP در حوالی تهران، توسط سامانه‌های نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی، رهگیری و منهدم شدند.

هم‌چنین دو فروند پهپاد هرمس-۹۰۰، توسط سامانه‌های پدافندی نیروی پدافند هوایی ارتش، در آسمان استان‌های لرستان و قم ساقط شدند.

نبرد با جنایتکاران آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی، تا پیروزی نهاییِ جبهه حق علیه باطل، ادامه دارد، و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا به زانو درآوردن دشمن کودک‌کش و شیطانی، به جهاد مقدس خود، با پشتیبانی مردم ولایتمدار ادامه خواهند داد.

ساعاتی قبل، موج سی‌وچهارمِ عملیات وعده‌صادق۴، در شب شهادت مولی الموحدین، با رمز مقدس «یا علی بن ابیطالب علیه السلام»، علیه پایگاه‌ها، و مراکز نظامی و پشتیبانی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با موشک‌های نقطه زن و سرهای جنگی بالای یک تن به اجرا درآمد.

و من النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

انتهای پیام/