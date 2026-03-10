بازدید معاون قضایی دادستان کل کشور از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

به گزارش ایلنا، وحید میرحسینی معاون قضایی حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور صبح امروز با حضور در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

در جریان این بازدید، وی از نزدیک در جریان روند فعالیت‌های ستاد مدیریت بحران، نحوه خدمات‌رسانی به شهروندان و اقدامات انجام‌شده برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی قرار گرفت و بر روند ارائه خدمات و رسیدگی به مطالبات مردم نظارت کرد.

میرحسینی در حاشیه این بازدید با کارکنان و مسئولان بخش‌های مختلف این سازمان نیز گفت‌و‌گو کرد و کارکنان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به بیان برخی دغدغه‌ها، مسائل و چالش‌های حقوقی و قضایی مرتبط با حوزه فعالیت خود پرداختند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در این دیدار با تأکید بر اهمیت پیشگیری وپیش بینی در حوزه مدیریت بحران و صیانت از حقوق عامه، بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول برای تسریع در روند رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان و جبران خسارات وارد شده تأکید کرد.

گفتنی است سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از طریق سامانه ۱۳۷ (داخلی ۳) به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی شهروندان است. این سامانه به منظور رسیدگی به موضوعات مرتبط با اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی و همچنین ارزیابی میزان خسارت وارد شده به واحد‌های مسکونی و خودرو‌های اشخاص راه‌اندازی شده و شهروندان می‌توانند مشکلات و درخواست‌های خود را از این طریق ثبت و پیگیری کنند.

همچنین در شرایط فعلی، این سامانه خدمات ویژه‌تری را نیز ارائه می‌دهد که از جمله آن می‌توان به هماهنگی با استانداری تهران برای تأمین اسکان آسیب‌دیدگان خارج از محدوده شهر تهران اشاره کرد.

بر اساس اعلام مسئولان سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، سامانه یادشده به صورت ۲۴ ساعته و با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به شهروندان تهرانی است و تلاش می‌شود با بسیج امکانات و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، روند رسیدگی به آسیب دیدگان و درخواست‌های مردم با سرعت بیشتری انجام شود.