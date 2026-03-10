این مقام عالی قضایی که به منظور نظارت نزدیک بر روند خدمت‌رسانی به شعب منتخب دیوان رفته بود، ضمن تسلیت شهادت قائد امت، امام خامنه‌ای (قدس سره) و تبریک انتخاب خلف صالح ایشان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، به قضات و کارکنان شعب، با ایشان دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، در ادامه این بازدید، علاوه بر قدردانی از خدمات جهادی و همت مضاعف همکاران قضایی و کارکنان اداری دیوان عالی کشور، یادآور شد: با توجه به در پیش بودن ایام تعطیلات عید نوروز، نحوه برنامه‌ریزی و انجام امور و تکالیف به گونه‌ای باشد که شاهد استمرار درخدمت رسانی و رضایت عموم باشیم.

شایان ذکر است، در ایام جنگ تحمیلی و تجاوز وحشیانه رژیم جعلی اسرائیل و آمریکای جنایتکار به میهن عزیزمان، با توجه به این که رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور شکلی بوده؛ لذا به صورت غیر حضوری انجام می‌گیرد.