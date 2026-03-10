رئیس دیوان عالی کشور:
قضات جهاد در عرصه خدمترسانی به مردم را بر عهده دارند
حجتالاسلام والمسلمین منتظری همزمان با بازدید از برخی از شعب دیوان تأکید کرد: قضات و کارکنان قوه قضائیه به خصوص دیوان عالی به عنوان عالیترین مرجع قضایی کشور، همگام با نیروهای مسلح و جهاد مسلحانه ایشان در دفاع از میهن اسلامی، جهاد در عرصه خدمت رسانی به مردم شریف را بر عهده دارند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری روز سهشنبه(۱۹ اسفند ماه) ضمن بازدید از برخی از شعب دیوان عالی با بیان این که خدمت به مردم تعطیلبردار نیست و لحظهای از خدمت به این مردم مقاوم و شریف نباید غفلت ورزید افزود: ملت عزیز و شهیدپرور ما اطمینان داشته باشند که روند رسیدگی به امور قضایی به صورت شبانه روزی ادامه دارد و قضات وظیفهشناس ما حتی در تعطیلات جنگ رمضان با دقت و سرعت، پروندهها را مورد رسیدگی قرار میدهند.
این مقام عالی قضایی که به منظور نظارت نزدیک بر روند خدمترسانی به شعب منتخب دیوان رفته بود، ضمن تسلیت شهادت قائد امت، امام خامنهای (قدس سره) و تبریک انتخاب خلف صالح ایشان حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، به قضات و کارکنان شعب، با ایشان دیدار و گفتوگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری، در ادامه این بازدید، علاوه بر قدردانی از خدمات جهادی و همت مضاعف همکاران قضایی و کارکنان اداری دیوان عالی کشور، یادآور شد: با توجه به در پیش بودن ایام تعطیلات عید نوروز، نحوه برنامهریزی و انجام امور و تکالیف به گونهای باشد که شاهد استمرار درخدمت رسانی و رضایت عموم باشیم.
شایان ذکر است، در ایام جنگ تحمیلی و تجاوز وحشیانه رژیم جعلی اسرائیل و آمریکای جنایتکار به میهن عزیزمان، با توجه به این که رسیدگی به پروندهها در دیوان عالی کشور شکلی بوده؛ لذا به صورت غیر حضوری انجام میگیرد.