عارف:
به دفاع از کشور ادامه میدهیم
معاون رئیس جمهور ایران تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به دفاع از کشور ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا، «محمدرضا عارف»، معاون رئیس جمهور ایران روز سهشنبه در گفتوگو با شبکه الجزیره گفت: «به دفاع از کشور خود ادامه میدهیم چرا که این وظیفه شرعی ما است.»
معاون رئیس جمهور ایران افزود: «به حسن همجواری اعتقاد داریم اما از حاکمیت خود در برابر هر گونه تعرض به آن دفاع میکنیم.»
عارف تصریح کرد: «جنگ چیزی نیست که هر کشوری آن را بخواهد و آثار آن در مناطق غیرنظامی سخت و شدید است.»
معاون رئیس جمهور ایران گفت: رئیس جمهور پزشکیان اشاره کرد که راه حل در مذاکره نهفته است. ایرانیان دفاع از کشور و حاکمیت آن را وظیفه میدانند و هر رهبری این کار را انجام میدهد. همه از حقوق خود در جامعه برخوردارند و کردها در سراسر کشور به طور مساوی زندگی میکنند.