به گزارش ایلنا، ربیع اله قربانی، در ادامه برنامه‌های نظارتی و بازدید‌های میدانی از واحد‌های قضایی، با حضور در مجتمع قضایی خانواده ۲ و صلح شماره ۳ از بخش‌های مختلف این دو مجموعه بصورت سرزده بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها و نحوه ارائه خدمات به مراجعان قرار گرفت.

در جریان این بازدید، وی با حضور در شعب مختلف با قضات و کارکنان گفت‌و‌گو کرد و ضمن بررسی روند فعالیت‌ها، از تلاش‌ها و خدمات آنان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم در شرایط حساس کشور قدردانی کرد.

رئیس کل محاکم تهران با اشاره به شرایط حساس و مسئولیت خطیری که بر عهده مجموعه دستگاه قضایی قرار دارد، اظهار داشت تداوم خدمت‌رسانی دقیق و منظم در چنین شرایطی نشان‌دهنده تعهد و روحیه مسئولیت‌پذیری همکاران قضایی و اداری است.

وی با تقدیر از تلاش‌های خالصانه کارکنان محاکم، نقش آنان را در ایجاد آرامش، رسیدگی به مشکلات حقوقی شهروندان و صیانت از حقوق مردم مهم و اثرگذار دانست و بر حفظ روحیه خدمت و همدلی در میان مجموعه قضایی تأکید کرد.

قربانی در بازدید از مجتمع قضایی خانواده ۲، روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دعاوی خانوادگی را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت دقت در رسیدگی‌ها، رعایت حقوق طرفین و تلاش برای حل‌وفصل مناسب اختلافات تأکید کرد.

در این بازدید، برخی از کارکنان قضایی و اداری مسائل و نیاز‌های موجود را مطرح کردند که رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ضمن استماع دیدگاه‌ها، دستورات لازم را برای پیگیری و رفع مشکلات صادر کرد.

در پایان این بازدید میدانی، رئیس کل محاکم تهران با قدردانی مجدد از تلاش‌های همکاران قضایی و اداری، بر تداوم تلاش‌ها برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی و پاسخگویی مناسب به مراجعان تأکید کرد.