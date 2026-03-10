خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان اطلاعات سپاه:

بازداشت ۱۰ نفر از افرادی که برای دشمن «فیلم و عکس» می‌گرفتند

کد خبر : 1760884
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان اطلاعات سپاه پاسدران از شناسایی و بازداشت ۱۰ نفر از کسانی خبر داد که در هماهنگی با دشمن، از اصابت موشک‌های دشمن و از اماکن و اهداف آنها، فیلم و عکس تهیه می‌کردند.

به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرده «عوامل دشمن صهیونی - آمریکایی و عناصر وطن فروش»، پیش از اصابت موشک دشمن، همزمان با اصابت و پس از آن فیلم و عکس ثبت و ضبط می‌کردند. 
بر اساس قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، هرگونه همکاری با دشمن (از جمله تهیه و ارسال فیلم و عکس) جرم است و با مجرم، برابر قانون در زمان جنگ، برخورد می‌شود.
 
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از مردم خواسته برای معرفی افرادی که با دشمن همکاری می‌کنند، با سامانه تلفنی ۱۱۴ یا دستیار(ربات) این سامانه در پیام‌رسان‌های بله، روبیکا و سروش به نشانی @s114 تماس و ارتباط بگیرند.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل