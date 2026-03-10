سازمان اطلاعات سپاه:
بازداشت ۱۰ نفر از افرادی که برای دشمن «فیلم و عکس» میگرفتند
سازمان اطلاعات سپاه پاسدران از شناسایی و بازداشت ۱۰ نفر از کسانی خبر داد که در هماهنگی با دشمن، از اصابت موشکهای دشمن و از اماکن و اهداف آنها، فیلم و عکس تهیه میکردند.
به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرده «عوامل دشمن صهیونی - آمریکایی و عناصر وطن فروش»، پیش از اصابت موشک دشمن، همزمان با اصابت و پس از آن فیلم و عکس ثبت و ضبط میکردند.
بر اساس قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، هرگونه همکاری با دشمن (از جمله تهیه و ارسال فیلم و عکس) جرم است و با مجرم، برابر قانون در زمان جنگ، برخورد میشود.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از مردم خواسته برای معرفی افرادی که با دشمن همکاری میکنند، با سامانه تلفنی ۱۱۴ یا دستیار(ربات) این سامانه در پیامرسانهای بله، روبیکا و سروش به نشانی @s114 تماس و ارتباط بگیرند.