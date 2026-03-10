به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ایکس نوشت: دشمن بداند هر کاری انجام دهند، بدون تردید ما به ازای متناسب و فوری خواهد داشت؛ هیچ شرارتی بی‌پاسخ نمی‌ماند، ما امروز قاعدهٔ «چشم در برابر چشم» را حکم می‌کنیم؛ بی‌تعارف، بی‌استثنا.